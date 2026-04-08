В Иецаве женщина выпала из окна 7-го этажа: похоже, что не сама

Пострадавшая, 1984 года рождения, получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Она упала из окна 7-го этажа.

Полиция не считает падение случайным — по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержан один человек.

Как рассказывают соседи, накануне вечером в квартире слышались громкие крики женщины, звуки ударов и лай собаки. Квартира принадлежит её сожителю, сама женщина жила там не постоянно. В последнее время, по словам соседей, у неё были проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя.

«Когда я подошла, спросила, что случилось. Мне сказали — женщина выпала с 7-го этажа. Смотрю в окно — она уже лежит в зелёной зоне, накрытая синим мешком. Просто ужас!» — рассказала одна из жительниц дома.

В настоящее время полиция проводит расследование. Уголовный процесс возбуждён по статье о нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшей.