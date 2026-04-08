Латвийский университет распродаёт свою недвижимость: стартовали аукционы

Уже в третий раз на аукцион выставлен комплекс недвижимости в Риге, на Юрмалас гатве, 76, который состоит из земельного участка площадью 57 608 квадратных метров и нескольких зданий, расположенных на нем. Также продается недвижимость по адресу Муйжас, 5, с территорией площадью 19 251 кв. м и расположенным на ней зданием. Стартовая цена этого аукциона установлена в размере 3,13 млн евро.

Также повторно выставлен на аукцион объект недвижимости по адресу улица Мейю, 2А, состоящий из земельного участка площадью 3262 квадратных метра и расположенного на нем здания. Его стартовая цена установлена в размере 143 565 евро.

Еще один повторный аукцион проводится по недвижимому имуществу по адресу улица Муйжас, 1. Оно состоит из земельного участка площадью 2000 квадратных метров. Стартовая цена на это имущество составляет 85 000 евро.

Кроме того, ЛУ предлагает приобрести недвижимость по адресу улица Ратсупите, 6C. Это земельный участок площадью 7343 квадратных метра, начальная цена которого установлена в размере 47 631 евро.

Все упомянутые аукционы начались во вторник и завершатся 8 мая.