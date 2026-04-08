Заморозки: ночью температура воздуха опустится ниже нуля

Небо будет преимущественно ясным, местами в Латгале - облачным. Осадков не ожидается, будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер.

День пройдет без осадков, с переменной облачностью. Северо-восточный ветер усилится в порывах до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +4...+8 градусов.

В Риге в четверг после ясной ночи усилится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, а во второй половине дня составит около +7 градусов.