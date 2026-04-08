Ормуз открылся — цены упали. Газ резко подешевел

На нидерландской бирже TTF стоимость газа опустилась до 42,5 евро за мегаватт-час.

Перемирие было достигнуто примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Ирану. Тегеран согласился временно открыть Ормузский пролив для судоходства.

Иран назвал соглашение своей победой и подтвердил готовность к переговорам с США, которые начнутся в пятницу в Пакистане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал ситуацию с пакистанскими лидерами, которые «попросили меня отложить применение разрушительной силы против Ирана этой ночью».

«Если Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен остановить бомбардировки и атаки на Иран на двухнедельный период», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что судоходство через Ормузский пролив будет безопасным в течение двух недель.