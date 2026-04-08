Почему алкоголь сначала делает тебя звездой, а потом — тревожным интровертом?

Алкоголь — пожалуй, самый «универсальный» способ повлиять на настроение. Он может одновременно расслабить, взбодрить, убрать скованность и… тут же всё это вернуть обратно, но уже с минусом.

Секрет в том, что он действует сразу на несколько систем мозга. Сначала «приглушает» контроль — та самая внутренняя цензура уходит, становится легче говорить, шутить, знакомиться. Параллельно включаются центры удовольствия — отсюда ощущение лёгкости и уверенности.

Но дальше начинается другая фаза.

Чем выше уровень алкоголя в крови, тем сильнее он «отключает» более глубокие зоны мозга. Отсюда — заплетающаяся речь, странные решения и потеря координации. А ночью — тот самый эффект: вроде заснул быстро, но проснулся среди ночи и уже не можешь нормально уснуть.

А утром организм «берёт реванш».

Пока алкоголь был в системе, мозг пытался компенсировать его действие — усиливал возбуждение и стрессовые сигналы. Когда алкоголь исчезает, этот баланс не успевает вернуться в норму. Отсюда знакомое состояние: вроде уже трезвый, но внутри — напряжение, тревожность и ощущение, что «что-то не так».

Есть и ещё один неожиданный эффект — через кишечник. Алкоголь может усиливать воспалительные процессы, которые тоже влияют на настроение и уровень энергии.

В итоге получается странный цикл: сначала помогает расслабиться и «включиться», а потом заставляет разбираться с последствиями.

И именно поэтому один и тот же напиток может за вечер сделать из тебя и самого общительного человека в комнате… и того, кто утром не хочет ни с кем разговаривать.