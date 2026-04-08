Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Почему алкоголь сначала делает тебя звездой, а потом — тревожным интровертом?

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 11:19

Всюду жизнь 0 комментариев

Один бокал — и ты уже разговорчивый, уверенный и «на волне». Ещё немного — и вдруг накатывает усталость, странная тревога и желание исчезнуть с вечеринки. Знакомо?

Алкоголь — пожалуй, самый «универсальный» способ повлиять на настроение. Он может одновременно расслабить, взбодрить, убрать скованность и… тут же всё это вернуть обратно, но уже с минусом.

Секрет в том, что он действует сразу на несколько систем мозга. Сначала «приглушает» контроль — та самая внутренняя цензура уходит, становится легче говорить, шутить, знакомиться. Параллельно включаются центры удовольствия — отсюда ощущение лёгкости и уверенности.

Но дальше начинается другая фаза.

Чем выше уровень алкоголя в крови, тем сильнее он «отключает» более глубокие зоны мозга. Отсюда — заплетающаяся речь, странные решения и потеря координации. А ночью — тот самый эффект: вроде заснул быстро, но проснулся среди ночи и уже не можешь нормально уснуть.

А утром организм «берёт реванш».

Пока алкоголь был в системе, мозг пытался компенсировать его действие — усиливал возбуждение и стрессовые сигналы. Когда алкоголь исчезает, этот баланс не успевает вернуться в норму. Отсюда знакомое состояние: вроде уже трезвый, но внутри — напряжение, тревожность и ощущение, что «что-то не так».

Есть и ещё один неожиданный эффект — через кишечник. Алкоголь может усиливать воспалительные процессы, которые тоже влияют на настроение и уровень энергии.

В итоге получается странный цикл: сначала помогает расслабиться и «включиться», а потом заставляет разбираться с последствиями.

И именно поэтому один и тот же напиток может за вечер сделать из тебя и самого общительного человека в комнате… и того, кто утром не хочет ни с кем разговаривать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать