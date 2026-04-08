Пациенты сами отлавливают ошибки медиков. И в назначенных им лекарствах — тоже

В медучреждении отмечают, что данные по Латвии в целом указывают на серьёзную проблему - часть пациентов не получает достаточной информации о назначенных препаратах и возможных побочных эффектах.

Согласно результатам опросов, именно информация о лекарствах остаётся одной из самых слабо оценённых сфер. Только 30-50% пациентов указали, что медперсонал объяснял, для чего предназначены препараты и какие побочные эффекты возможны.

Эксперт по пациентскому опыту больницы Страдыня и руководитель Ассоциации пациентского опыта Латвии Вита Штейна подчеркнула, что пациент имеет право знать, какие лекарства он принимает и как они повлияют на его здоровье.

«Информирование пациента повышает безопасность лечения», - отметила она.

В больнице сообщили, что комментарии пациентов из разных стационаров вновь поднимают вопросы безопасности, информированности и вовлечённости в процесс лечения.

27 апреля с 14:00 до 15:30 пройдёт онлайн-дискуссия «Лекарства без объяснения. Побочные эффекты без предупреждения».

В обсуждении примут участие представители отрасли, включая экспертов Государственного агентства лекарств, Центра профилактики и контроля заболеваний, больницы Страдыня, Восточной больницы и профессиональных ассоциаций.