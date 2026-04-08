В Японии гуляют между 20-метровыми стенами снега — и это не шутка!

Зимой здесь накапливаются колоссальные массы снега. Когда весной дорогу расчищают, остаются стены высотой до 15–20 метров. Машины просто прорезают тоннель — и он становится одной из самых необычных прогулок в мире.

Но есть нюанс.

Этот эффект — временный.

С потеплением стены начинают таять и постепенно исчезают. Уже к началу лета от этого «снежного города» не остаётся почти ничего.

Поэтому туристы ловят момент — буквально несколько недель в году, когда можно пройтись внутри этого белого лабиринта.

И да, выглядит это так, будто природа решила построить собственный небоскрёб.





