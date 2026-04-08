В аэропорт ночью: в Риге запускают новый автобус

Будут введены ночные рейсы 22-го маршрута под номером N22 по направлению «Центр-аэропорт». Автобус будет отправляться от остановки «Stacijas laukums» на улице Марияс и следовать до Рижского аэропорта, а затем обратно в центр.

Рейсы будут выполняться ежедневно с интервалом один час.

На участке от центра до аэропорта автобус будет двигаться по обычному маршруту 22 и останавливаться на тех же остановках. Посадка и высадка - по требованию.

Стоимость проезда и льготы останутся такими же, как и на других маршрутах. Билет можно будет купить у водителя с оплатой банковской картой.

С введением маршрута N22 изменится и расписание обычного 22-го автобуса. Последний рейс с улицы Абренес в аэропорт будет отправляться в 23:30, а из аэропорта в сторону Абренес - в 0:10. Также скорректируют отдельные рейсы по выходным.

По предварительным данным, оборот компании в прошлом году составил 53,622 миллиона евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Прибыль выросла до 10,474 миллиона евро.

Компания обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет уличными парковками. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.