Совсем не детская зараза: кому бояться кори?

Тревогу подняли врачи-инфекционисты еще в середине марта. В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) тогда были зарегистрированы первые пять случаев кори: у четырех школьников и одного взрослого.

Казалось бы, что страшного: случаи-то единичные. Но не надо забывать, что корь – это инфекционное заболевание, а все зарегистрированные случаи эпидемиологически связаны друг с другом. Число же выявленных контактных лиц — не менее 800 человек: учащиеся и педагоги образовательных учреждений, члены семей пациентов, участники публичных мероприятий, пассажиры транспорта и другие.

Специалисты оценивают риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди непривитых лиц, как высокий. Ситуация осложняется тем, что выявить всех контактировавших, особенно случайные контакты в общественных местах, невозможно. Например, один из первых инфицированных дважды передвигался на автобусе компании Ecolines по маршруту Рига — Гулбене — Рига...

Что предпринимается?

Контактным лицам даны рекомендации, в том числе инструкции на случай появления симптомов заболевания, включая самоизоляцию. Информация для обеспечения медицинского наблюдения передана семейным врачам — для контроля симптомов, а при необходимости - для проведения лабораторных анализов и оценки прививочного статуса.

В свою очередь медицинским работникам и больницам SPKC направил методические материалы, чтобы те, так сказать, не дремали и обновили свои знания в области борьбы с инфекцией. От того, насколько быстро будут выявляться случаи заболевания и передаваться информация в SPKC, зависит, распространится дальше зараза или остановится на малом...

Корь — инфекция, которой можно избежать, сделав соответствующую прививку. И это единственный эффективный способ защиты и предотвращения вспышек. Согласно календарю прививок, первая доза вводится в возрасте 12–15 месяцев, ревакцинация — в 7 лет. Если вакцинация не была проведена вовремя, ее можно бесплатно получить до 25 лет.

Старшее поколение помнит, что прививка от ряда инфекционных болезней (корь, туберкулез, дифтерия, оспа) в свое время была обязательна для детей. Еще в 1950-е болели дети свинкой, ветрянкой, но таких серьезных заболеваний, грозящих хроническими осложнениями, не было, а позже и эти болезни стали редкостью. Так - ОРЗ, ангина, животик болит.

Сейчас ситуация другая: дети часто не защищены от внезапной инфекции. Вакцинация детей в Латвии бесплатна. Но около 14 000 детей (4%) в возрасте от 1 до 17 лет не получили ни одной дозы вакцины. Это создает риск распространения инфекции, особенно с учетом, что жители сейчас мобильны, ездят в страны, о которых раньше даже не слышали, а корь (и, кстати, другие опасные заболевания) вполне себе жива, шествует по планете...

То, что вспышки, в том числе кори, периодически возникают в Латвии, врачи-инфекционисты во многом объясняют нежеланием части родителей прививать детей. Этой «моде» уже лет 30, и отчасти нежелание делать ребенку прививку можно объяснить тем, что наша медицина выходит из доверия у населения. А вдруг что-то не то вколют? А вдруг вакцина просрочена? Тем более что ситуация с вакцинацией против коронавируса умножила ряды антиваксеров.

Прививка у нас – дело добровольное. Закон не обязывает родителей вакцинировать детей. Вместе с тем по закону родители несут ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка. Строго по букве закона, если заболел непривитый ребенок и у него появились осложнения, то родителей могут вполне привлечь к ответственности за нанесение ущерба здоровью своего дитя.

Хотя в других странах, в той же Германии, в школу ребенка берут только при наличии справки о прививке, например, от кори. И это обоснованно. Потому что заболевший инфекционным заболеванием ребенок – это опасность для окружающих. Вспомним, как во времена пандемии ковида была введена жесткая политика вакцинирования. Без прививки не пускали в торговые центры, более того - увольняли с работы!

Не исключено, что ситуация со вспышкой кори и дальше будет развиваться, - считает глава Латвийского центра инфектологии Байба РОЗЕНТАЛЕ. Причины – и в том, что 4% детей не привиты от кори, и в самой специфике инфекционного заболевания, которое передается не только контактным путем.

Однако ситуация была ожидаема, поскольку в Европе на протяжении последних 10 лет по разным причинам — в значительной степени из-за недостаточного охвата вакцинацией — происходят вспышки кори.

Прогноз оправдывается. За неделю после обнаружения первых инфицированных число заболевших корью достигло 19 человек, из них двое взрослых. Все дети – учащиеся одной рижской средней школы...

Вот такая зараза

Что такое корь? Это заразное вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем. Источником инфекции служит уже заболевший человек - неважно, ребенок или взрослый. Проникает вирус в организм через слизистые рта или носа, а затем распространяется по сосудам. Вирус провоцирует иммунную перестройку организма, обострение хронических заболеваний.

Его опасность в том, что заразиться можно не только при прямом контакте с больным. Вирус может сохраняться в воздухе помещений, поэтому заразиться можно и в комнате, где находился инфицированный человек в течение последних двух часов...

Как проявляется корь?

Ее симптомы: повышенная температура, насморк, кашель, покраснение глаз и то, что нельзя не заметить, - появляется красная пятнистая сыпь. Если вы заметили у ребенка или у себя эти признаки - оставайтесь дома и свяжитесь с врачом. А также ограничьте свои контакты.

После попадания вируса в организм детей до развития симптомов проходит некоторое время – от 7 до 14 дней, в редких случаях - до 20 суток...

Бытует заблуждение, что корь – это детская болезнь. Но, увы, и взрослые не застрахованы от заразы. Инкубационный период кори у взрослых – от 9 до 11 дней. Вирус активно выделяется у зараженного в последние 2-4 дня инкубации и на протяжении 4-10 дней после появления сыпи – в зависимости от характера течения болезни. Протекает болезнь тяжело.

Вместе с тем у взрослого человека корь может не проявляться при наличии специфического пожизненного иммунитета, сформированного как после прививки, так и после ранее перенесенного заболевания...

(!) О возможных контактах с инфицированными корью можно сообщить по круглосуточному телефону 67271738 или написать на электронную почту dezurants.riga@spkc.gov.lv, чтобы оценить возможный риск заражения и получить рекомендации о дальнейших действиях...

А грипп никто не отменял

Пришла весна, и, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), заболеваемость гриппом в ЛАТВИИ снижается.

Заболеваемость гриппом в середине марта снизилась на 41,9%, достигнув 110,6 случая на 100 000 населения, а неделей ранее этот показатель составлял 190,4 случая. Однако эти данные пока выше эпидемиологического порога.

Как и в предыдущие сезоны, более высокая заболеваемость гриппом наблюдалась среди детей в возрасте до 14 лет. По регионам самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Елгаве - 325,8 случая на 100 000 жителей.

Зарегистрировано 8 смертей пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией за неделю, а с начала сезона в общей сложности - 44 смерти, причем 39 умерших не были вакцинированы против гриппа в этом сезоне.

У всех пациентов имелись множественные хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические и иммунодефицит, а также заболевания печени и почек, нервной системы, диабет, ожирение и другие факторы риска...

Оксана ПЕТРЕНКО