В тихом центре Риги построят квартал на 100 дорогих квартир: что будет?

© LETA 8 апреля, 2026 17:57

Новости Латвии 0 комментариев

Входящая в концерн Merko Ehitus компания SIA Merko Mājas запустила в Риге девелоперский проект Pētersala, в рамках которого в четырех зданиях будет построено в общей сложности 105 квартир и четыре коммерческих помещения.

Проект будет завершен летом 2028 года в престижном тихом центре Риги по адресу: улица Петерсалас, 3 и 5. Архитектурный ансамбль состоит из четырех зданий, два из которых, Valensis и Selonija, являются памятниками архитектуры. Merko Mājas реконструирует эти дома, спроектированные известным латвийским архитектором Константином Пекшенсом. Два новых здания квартала получат названия Fera и Amia.

Площадь квартир составит от 30 до 150 квадратных метров, а цена за квадратный метр будет варьироваться от 3689 до 4905 евро. В квартале появятся одно-пятикомнатные квартиры различной планировки с балконами, выходящими во внутренний двор, или с приватными террасами.

На верхних этажах двух новых зданий запланированы эксклюзивные двухуровневые лофты, а на последнем этаже исторического здания Selonija — мансардные квартиры с высотой потолков до 4,7 метра и мансардными окнами в каждой комнате.

Здания проекта Pētersala будут соответствовать классу энергоэффективности «А». Во всех квартирах будут полы с подогревом и система вентиляции с рекуперацией тепла, а апартаменты на верхних этажах дополнительно оснастят кондиционерами.

Парковочные места и кладовые разместятся в подземном гараже под тремя зданиями.

Кроме того, Merko создаст вокруг домов благоустроенный внутренний двор с игровыми площадками и зонами отдыха. Общий двор соединит жилой комплекс Pētersala с предыдущим проектом Merko, Viesturdārzs, что обеспечит жителям нового квартала прямой выход в парк Виестурдарзс.

Фото имиджевое

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

