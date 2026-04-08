В тихом центре Риги построят квартал на 100 дорогих квартир: что будет?

Проект будет завершен летом 2028 года в престижном тихом центре Риги по адресу: улица Петерсалас, 3 и 5. Архитектурный ансамбль состоит из четырех зданий, два из которых, Valensis и Selonija, являются памятниками архитектуры. Merko Mājas реконструирует эти дома, спроектированные известным латвийским архитектором Константином Пекшенсом. Два новых здания квартала получат названия Fera и Amia.

Площадь квартир составит от 30 до 150 квадратных метров, а цена за квадратный метр будет варьироваться от 3689 до 4905 евро. В квартале появятся одно-пятикомнатные квартиры различной планировки с балконами, выходящими во внутренний двор, или с приватными террасами.

На верхних этажах двух новых зданий запланированы эксклюзивные двухуровневые лофты, а на последнем этаже исторического здания Selonija — мансардные квартиры с высотой потолков до 4,7 метра и мансардными окнами в каждой комнате.

Здания проекта Pētersala будут соответствовать классу энергоэффективности «А». Во всех квартирах будут полы с подогревом и система вентиляции с рекуперацией тепла, а апартаменты на верхних этажах дополнительно оснастят кондиционерами.

Парковочные места и кладовые разместятся в подземном гараже под тремя зданиями.

Кроме того, Merko создаст вокруг домов благоустроенный внутренний двор с игровыми площадками и зонами отдыха. Общий двор соединит жилой комплекс Pētersala с предыдущим проектом Merko, Viesturdārzs, что обеспечит жителям нового квартала прямой выход в парк Виестурдарзс.

Фото имиджевое