Командир канадского контингента в Латвии временно отстранен от должности (3)

© LETA 8 апреля, 2026 20:53

Выбор редакции 3 комментариев

Командующий канадскими вооруженными силами в Латвии полковник Джеймс Смит временно отстранен от должности в связи с обвинениями в нарушениях системы компенсаций и льгот.

31 марта канадская военная полиция предъявила Смиту обвинение. Ему предъявлено обвинение в нарушении порядка и дисциплины в соответствии с Законом о национальной обороне Канады.

«Сегодня, после тщательного рассмотрения всех соответствующих факторов и обеспечения процессуальной справедливости, я принял решение временно отстранить полковника Дж. Смита от должности командующего латвийской оперативной группой», — объявил генерал-лейтенант Стив Бойвин.

«Это решение было принято для обеспечения преемственности командования и эффективного проведения операций, пока обвинения против полковника Смита рассматриваются в рамках системы военной юстиции», — говорится в заявлении Бойвина.

Подполковник Джоэл Мэйли временно возглавит канадский контингент в Латвии и, вероятно, останется на этом посту до середины лета, после чего к командованию приступит новая группа руководителей.

«Полковник Смит будет переведен на другие должности в Канаде до завершения дела», — объявил Бойвин.

Расследование в отношении Смита началось в мае прошлого года. Ни Министерство национальной обороны Канады, ни Канадские вооруженные силы не раскрыли, в чем именно подозревается Смит. Бойвин заявил в своем заявлении, что у них «на данный момент нет дополнительных подробностей для обнародования».

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО (3)

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь (3)

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (3)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (3)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

