31 марта канадская военная полиция предъявила Смиту обвинение. Ему предъявлено обвинение в нарушении порядка и дисциплины в соответствии с Законом о национальной обороне Канады.

«Сегодня, после тщательного рассмотрения всех соответствующих факторов и обеспечения процессуальной справедливости, я принял решение временно отстранить полковника Дж. Смита от должности командующего латвийской оперативной группой», — объявил генерал-лейтенант Стив Бойвин.

«Это решение было принято для обеспечения преемственности командования и эффективного проведения операций, пока обвинения против полковника Смита рассматриваются в рамках системы военной юстиции», — говорится в заявлении Бойвина.

Подполковник Джоэл Мэйли временно возглавит канадский контингент в Латвии и, вероятно, останется на этом посту до середины лета, после чего к командованию приступит новая группа руководителей.

«Полковник Смит будет переведен на другие должности в Канаде до завершения дела», — объявил Бойвин.

Расследование в отношении Смита началось в мае прошлого года. Ни Министерство национальной обороны Канады, ни Канадские вооруженные силы не раскрыли, в чем именно подозревается Смит. Бойвин заявил в своем заявлении, что у них «на данный момент нет дополнительных подробностей для обнародования».