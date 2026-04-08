Витамин, который ты игнорируешь в 40, может решить судьбу мозга в 60!

И, похоже, витамин D — одна из них.

Новое исследование показало: уровень витамина D в 30–40 лет может быть связан с тем, что происходит в мозге спустя годы. Причём речь не о самочувствии, а о куда более серьёзных вещах.

Учёные наблюдали почти 800 человек в течение 16 лет. В начале у них измерили уровень витамина D, а затем — спустя годы — сделали сканирование мозга.

Результат оказался неожиданным.

У тех, у кого уровень витамина D был выше, позже обнаруживали меньше тау-белка — именно он считается одним из ключевых маркеров, связанных с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Важно: это не «волшебная таблетка».

Связь есть, но прямого доказательства, что витамин D сам по себе предотвращает деменцию, пока нет. Это аккуратная научная история — без громких обещаний.

Но сигнал выглядит достаточно серьёзно.

Особенно если учесть, что около трети участников имели низкий уровень витамина D — и только 5% вообще принимали добавки.

Интересная деталь: на другой известный маркер — амилоид — витамин D не повлиял. То есть эффект, если он есть, работает не «в целом», а точечно.

И здесь появляется ключевая мысль.

Возраст 30–40 лет — это не «слишком рано думать о старости». Это как раз тот момент, когда можно повлиять на риски, которые проявятся гораздо позже.

Ничего сложного в этом нет.

Тот же солнечный свет, питание, иногда добавки — вещи довольно простые.

Но последствия, судя по всему, могут быть совсем не простыми.

И, возможно, самый неприятный вопрос здесь звучит очень тихо:

ты вообще знаешь свой уровень витамина D?





