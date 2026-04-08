Витамин, который ты игнорируешь в 40, может решить судьбу мозга в 60!

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 18:40

Азбука здоровья 0 комментариев

Есть вещи, которые аукнутся не завтра — а через десятилетия.

И, похоже, витамин D — одна из них.

Новое исследование показало: уровень витамина D в 30–40 лет может быть связан с тем, что происходит в мозге спустя годы. Причём речь не о самочувствии, а о куда более серьёзных вещах.

Учёные наблюдали почти 800 человек в течение 16 лет. В начале у них измерили уровень витамина D, а затем — спустя годы — сделали сканирование мозга.

Результат оказался неожиданным.

У тех, у кого уровень витамина D был выше, позже обнаруживали меньше тау-белка — именно он считается одним из ключевых маркеров, связанных с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Важно: это не «волшебная таблетка».

Связь есть, но прямого доказательства, что витамин D сам по себе предотвращает деменцию, пока нет. Это аккуратная научная история — без громких обещаний.

Но сигнал выглядит достаточно серьёзно.

Особенно если учесть, что около трети участников имели низкий уровень витамина D — и только 5% вообще принимали добавки.

Интересная деталь: на другой известный маркер — амилоид — витамин D не повлиял. То есть эффект, если он есть, работает не «в целом», а точечно.

И здесь появляется ключевая мысль.

Возраст 30–40 лет — это не «слишком рано думать о старости». Это как раз тот момент, когда можно повлиять на риски, которые проявятся гораздо позже.

Ничего сложного в этом нет.

Тот же солнечный свет, питание, иногда добавки — вещи довольно простые.
Но последствия, судя по всему, могут быть совсем не простыми.

И, возможно, самый неприятный вопрос здесь звучит очень тихо:

ты вообще знаешь свой уровень витамина D?
 
 
 

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

