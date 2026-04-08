Витамин, который ты игнорируешь в 40, может решить судьбу мозга в 60!

И, похоже, витамин D — одна из них.
Новое исследование показало: уровень витамина D в 30–40 лет может быть связан с тем, что происходит в мозге спустя годы. Причём речь не о самочувствии, а о куда более серьёзных вещах.
Учёные наблюдали почти 800 человек в течение 16 лет. В начале у них измерили уровень витамина D, а затем — спустя годы — сделали сканирование мозга.
Результат оказался неожиданным.
У тех, у кого уровень витамина D был выше, позже обнаруживали меньше тау-белка — именно он считается одним из ключевых маркеров, связанных с деменцией и болезнью Альцгеймера.
Важно: это не «волшебная таблетка».
Связь есть, но прямого доказательства, что витамин D сам по себе предотвращает деменцию, пока нет. Это аккуратная научная история — без громких обещаний.
Но сигнал выглядит достаточно серьёзно.
Особенно если учесть, что около трети участников имели низкий уровень витамина D — и только 5% вообще принимали добавки.
Интересная деталь: на другой известный маркер — амилоид — витамин D не повлиял. То есть эффект, если он есть, работает не «в целом», а точечно.
И здесь появляется ключевая мысль.
Возраст 30–40 лет — это не «слишком рано думать о старости». Это как раз тот момент, когда можно повлиять на риски, которые проявятся гораздо позже.
Ничего сложного в этом нет.
Тот же солнечный свет, питание, иногда добавки — вещи довольно простые.
Но последствия, судя по всему, могут быть совсем не простыми.
И, возможно, самый неприятный вопрос здесь звучит очень тихо:
ты вообще знаешь свой уровень витамина D?