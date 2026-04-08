Закончат Южный мост — возьмутся за Вантовый: бурные стройки обещают рижанам в новом сезоне

Эта сумма включает в себя финансирование как ранее начатых проектов, завершение которых запланировано в этом году, так и новых проектов.

В этом году планируется завершить строительные работы четвертой очереди Южного моста, путепроводов в Земитаны и на Кундзиньсале. В то же время планируется начать проекты транспортных развязок Вантового моста, Воздушного моста и путепровода на улице Алтонавас.

Как сообщил Каулиньш, в целом в этом году работы будут проходить более чем на 200 объектах, в том числе будут построены три велодорожки - от Иманты до Пиньки, от Плявниеки до Ропажского края и вдоль улицы Муксалас в направлении Кекавы. Также будет улучшена пешеходная инфраструктура, обновлено асфальтовое покрытие улиц и проведена обработка улиц местного значения.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс сообщил, что активные строительные работы в Риге начнутся, как только стабилизируется температура воздуха.

Мэр отметил, что в этом сезоне серьезным вызовом станет удорожание строительных работ, связанное с ростом цен на нефть. По некоторым договорам о строительных работах уже предусмотрена индексация расходов, а по другим самоуправление будет искать решения.

Председатель комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло сообщила, что в этом году в Риге планируется создать не менее 30 новых пешеходных переходов, а на ряде имеющихся переходов запланированы улучшения. Работы запланированы в 24 местах, в том числе на улицах Лиепаяс, Унияс, Юглас и Звейниеку, на перекрестке улиц Валдекю и Ирбенес и др. Планируется также повысить безопасность дорожного движения возле нескольких школ.

Как сообщает Рижская дума, с улучшением погодных условий и завершением технологического перерыва в строительстве в конце апреля и в мае постепенно начнутся работы по обновлению дорожного покрытия, которые в этом году запланированы более чем на 30 объектах. Асфальт будут менять как на магистральных улицах с интенсивным движением, так и на улицах в микрорайонах Риги, в том числе в Иманте, Дзирциемсе, Шампетерисе, Яунциемсе, Югле, Дарзини, Дарзциемсе и на Кундзиньсале.

В целом в 2026 году планируется обновить проезжую часть и тротуары на площади более 343 000 квадратных метров, в том числе на улице Гертрудес, бульваре Узварас и улице Аристидa Бриана. Работы предусмотрены также на таких крупных улицах, как Муксалас, Лиелирбес, Карля Улманя гатве, Даугавгривас, Вентспилс, проспекте Сигулдас и Густава Земгала гатве.

Планируется завершить строительство трех региональных и городских веломаршрутов - Рига-Улброка, Рига-Кекава и Рига-Бабите-Пиньки. Кроме того, предусмотрены другие улучшения, в том числе строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице Гранита, обустройство велополос на улице Дзирнаву, а также создание велодорожки по маршруту Центр-Кенгарагс-Румбула-Дарзини.

Продолжится также работа по развитию пунктов мобильности - в этом году строительные работы будут завершены на всех 15 объектах, в том числе реализован самый масштабный проект в Земитаны.