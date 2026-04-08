Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Закончат Южный мост — возьмутся за Вантовый: бурные стройки обещают рижанам в новом сезоне

8 апреля, 2026 20:40

В новом сезоне в строительство уличной, пешеходной и велосипедной инфраструктуры в Риге планируется вложить более 300 млн евро, сообщил в среду на пресс-конференции директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

Эта сумма включает в себя финансирование как ранее начатых проектов, завершение которых запланировано в этом году, так и новых проектов.

В этом году планируется завершить строительные работы четвертой очереди Южного моста, путепроводов в Земитаны и на Кундзиньсале. В то же время планируется начать проекты транспортных развязок Вантового моста, Воздушного моста и путепровода на улице Алтонавас.

Как сообщил Каулиньш, в целом в этом году работы будут проходить более чем на 200 объектах, в том числе будут построены три велодорожки - от Иманты до Пиньки, от Плявниеки до Ропажского края и вдоль улицы Муксалас в направлении Кекавы. Также будет улучшена пешеходная инфраструктура, обновлено асфальтовое покрытие улиц и проведена обработка улиц местного значения.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс сообщил, что активные строительные работы в Риге начнутся, как только стабилизируется температура воздуха.

Мэр отметил, что в этом сезоне серьезным вызовом станет удорожание строительных работ, связанное с ростом цен на нефть. По некоторым договорам о строительных работах уже предусмотрена индексация расходов, а по другим самоуправление будет искать решения.

Председатель комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло сообщила, что в этом году в Риге планируется создать не менее 30 новых пешеходных переходов, а на ряде имеющихся переходов запланированы улучшения. Работы запланированы в 24 местах, в том числе на улицах Лиепаяс, Унияс, Юглас и Звейниеку, на перекрестке улиц Валдекю и Ирбенес и др. Планируется также повысить безопасность дорожного движения возле нескольких школ.

Как сообщает Рижская дума, с улучшением погодных условий и завершением технологического перерыва в строительстве в конце апреля и в мае постепенно начнутся работы по обновлению дорожного покрытия, которые в этом году запланированы более чем на 30 объектах. Асфальт будут менять как на магистральных улицах с интенсивным движением, так и на улицах в микрорайонах Риги, в том числе в Иманте, Дзирциемсе, Шампетерисе, Яунциемсе, Югле, Дарзини, Дарзциемсе и на Кундзиньсале.

В целом в 2026 году планируется обновить проезжую часть и тротуары на площади более 343 000 квадратных метров, в том числе на улице Гертрудес, бульваре Узварас и улице Аристидa Бриана. Работы предусмотрены также на таких крупных улицах, как Муксалас, Лиелирбес, Карля Улманя гатве, Даугавгривас, Вентспилс, проспекте Сигулдас и Густава Земгала гатве.

Планируется завершить строительство трех региональных и городских веломаршрутов - Рига-Улброка, Рига-Кекава и Рига-Бабите-Пиньки. Кроме того, предусмотрены другие улучшения, в том числе строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице Гранита, обустройство велополос на улице Дзирнаву, а также создание велодорожки по маршруту Центр-Кенгарагс-Румбула-Дарзини.

Продолжится также работа по развитию пунктов мобильности - в этом году строительные работы будут завершены на всех 15 объектах, в том числе реализован самый масштабный проект в Земитаны.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

