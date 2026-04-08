Пчёлы оказались умнее, чем мы думали: они учатся, считают и даже «передают знания»!



Оказалось, что пчёлы не просто летают от цветка к цветку. Они умеют решать задачи, учиться друг у друга и даже находить «короткие пути».

В одном эксперименте пчеле нужно было… катить шарик, чтобы добраться до «цветка» с наградой. И она справилась. Без подсказок.

В других тестах выяснилось, что пчёлы:

— запоминают маршруты и оптимизируют их

— различают цвета и символы

— могут «считать» ориентиры

— учатся, наблюдая за другими

И это ещё не всё.

Когда пчёлы сталкивались с «опасностью» (например, имитированным хищником), они начинали вести себя осторожнее — словно помнили прошлый стресс. А после неожиданной награды, наоборот, становились смелее.

Похоже, у них есть нечто похожее на настроение.

И это меняет взгляд на них.

Потому что речь идёт не просто о насекомых, а о существах, которые принимают решения и адаптируются к миру, который постоянно меняется.

Тем более что без них — никуда.

Пчёлы опыляют около трети всей еды, которую мы едим, и помогают существовать большинству цветущих растений на планете.

И пока учёные только начинают понимать, как именно они думают, становится ясно одно:

мы их сильно недооценивали.





