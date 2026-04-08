Пчёлы оказались умнее, чем мы думали: они учатся, считают и даже «передают знания»!

Оказалось, что пчёлы не просто летают от цветка к цветку. Они умеют решать задачи, учиться друг у друга и даже находить «короткие пути».
В одном эксперименте пчеле нужно было… катить шарик, чтобы добраться до «цветка» с наградой. И она справилась. Без подсказок.
В других тестах выяснилось, что пчёлы:
— запоминают маршруты и оптимизируют их
— различают цвета и символы
— могут «считать» ориентиры
— учатся, наблюдая за другими
И это ещё не всё.
Когда пчёлы сталкивались с «опасностью» (например, имитированным хищником), они начинали вести себя осторожнее — словно помнили прошлый стресс. А после неожиданной награды, наоборот, становились смелее.
Похоже, у них есть нечто похожее на настроение.
И это меняет взгляд на них.
Потому что речь идёт не просто о насекомых, а о существах, которые принимают решения и адаптируются к миру, который постоянно меняется.
Тем более что без них — никуда.
Пчёлы опыляют около трети всей еды, которую мы едим, и помогают существовать большинству цветущих растений на планете.
И пока учёные только начинают понимать, как именно они думают, становится ясно одно:
мы их сильно недооценивали.