Туристы полезли к «плюшевым» коровам ради фото — и это закончилось вызовом спасателей

В Англии туристы массово рванули на холмы в графстве Хэмпшир — всё из-за «вирусных» видео с шотландскими коровами. Ролики с милыми животными набирают десятки тысяч лайков и буквально зовут: «вам сюда».
И люди приходят.
Причём подходят максимально близко — иногда буквально на расстояние вытянутой руки. Чтобы сделать идеальный кадр.
Проблема в том, что это не декорации.
Сотрудники природного парка уже выпустили предупреждение: не подходить, не трогать, держать дистанцию. Но на фоне соцсетей эти рекомендации звучат куда тише, чем «смотри, какие они милые».
Более того, спасателям уже пришлось вытаскивать людей, которые отправились «за коровами» и застряли на сложном рельефе.
Интернет сделал их популярными.
А дальше — классика: лайки важнее здравого смысла.
И да, на фото они по-прежнему выглядят как плюшевые.
Только в реальности у них есть рога.