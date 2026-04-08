Туристы полезли к «плюшевым» коровам ради фото — и это закончилось вызовом спасателей

В Англии туристы массово рванули на холмы в графстве Хэмпшир — всё из-за «вирусных» видео с шотландскими коровами. Ролики с милыми животными набирают десятки тысяч лайков и буквально зовут: «вам сюда».

И люди приходят.

Причём подходят максимально близко — иногда буквально на расстояние вытянутой руки. Чтобы сделать идеальный кадр.

Проблема в том, что это не декорации.

Сотрудники природного парка уже выпустили предупреждение: не подходить, не трогать, держать дистанцию. Но на фоне соцсетей эти рекомендации звучат куда тише, чем «смотри, какие они милые».

Более того, спасателям уже пришлось вытаскивать людей, которые отправились «за коровами» и застряли на сложном рельефе.

Интернет сделал их популярными.

А дальше — классика: лайки важнее здравого смысла.

И да, на фото они по-прежнему выглядят как плюшевые.

Только в реальности у них есть рога.

