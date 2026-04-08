Пыльца наступает раньше и держится дольше: как выжить аллергику?

С каждым годом сезон аллергии растягивается. Деревья начинают «пылить» раньше, а концентрация аллергенов растёт. Виной — тёплая погода и изменения климата: растения быстрее просыпаются и активнее производят пыльцу.

В Европе с этим сталкиваются до 40% людей. И особенно — в городах, где пыльца ещё и «усиливается» загрязнением воздуха.

Сценарий знакомый: насморк, слезящиеся глаза, раздражение, усталость. Всё это — реакция организма на пыльцу, которая попадает в дыхательные пути и запускает выброс гистамина.

И есть нюанс.

Чем дольше длится сезон — тем сильнее становится чувствительность. То есть проблема не просто остаётся, а постепенно усиливается.

Но люди уже подстраиваются.

Кто-то закрывает окна днём и проветривает только утром или вечером. Кто-то сразу после улицы идёт в душ и меняет одежду. Даже солнцезащитные очки оказываются не просто стилем, а защитой.

А ещё замечают простую вещь: у моря легче. Там меньше растительности и ветер «сдувает» пыльцу.

Весна остаётся красивой.

Просто теперь её приходится переживать чуть внимательнее.





