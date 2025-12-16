Почему один и тот же насморк по-разному ведёт себя у взрослых и детей: учёные вырастили «мини-носы»

Речь идёт о респираторно-синцитиальном вирусе (RSV) — распространённом вирусе дыхательных путей. Он циркулирует по всему миру и почти неизбежно заражает человека в детстве. У взрослых RSV чаще всего проявляется как обычная простуда, но у маленьких детей способен вызывать серьёзные поражения дыхательных путей.

В новом исследовании учёные использовали необычный инструмент — так называемые «мини-носы». Это выращенные в лаборатории трёхмерные модели носовой ткани, созданные из клеток взрослых и детей. Они воспроизводят реальную структуру слизистой оболочки носа и позволяют наблюдать, как вирус взаимодействует с разными типами клеток.

Эксперимент показал, что RSV по-разному поражает ткани разного возраста. В моделях, созданных из детских клеток, вирус заражает больше типов клеток, включая не только реснитчатые клетки, очищающие дыхательные пути, но и другие — участвующие в регуляции жидкости и восстановлении тканей. У взрослых такого эффекта не наблюдается.

Кроме того, детские модели содержат больше клеток, вырабатывающих слизь. В сочетании с повреждением защитных механизмов это приводит к быстрому накоплению слизи и затруднённому дыханию — ключевому фактору тяжёлого течения инфекции.

Учёные отмечают, что реакция детских тканей на вирус менее скоординирована, что позволяет инфекции распространяться быстрее и глубже по дыхательным путям. Это объясняет, почему RSV может быть особенно опасен в раннем возрасте.

Исследование важно не только для понимания одного вируса. Оно показывает, что возраст — это биологический фактор, который меняет само взаимодействие между вирусами и клетками организма. Такой подход может повлиять на разработку будущих методов лечения, ориентированных не на «среднего пациента», а на конкретные возрастные группы.