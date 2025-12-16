Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему один и тот же насморк по-разному ведёт себя у взрослых и детей: учёные вырастили «мини-носы»

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 17:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Один и тот же вирус может вызывать у взрослых лишь лёгкие симптомы, а у детей — тяжёлые осложнения. Учёные показали, что причина этого кроется не только в иммунитете, но и в устройстве самих тканей дыхательных путей.

Речь идёт о респираторно-синцитиальном вирусе (RSV) — распространённом вирусе дыхательных путей. Он циркулирует по всему миру и почти неизбежно заражает человека в детстве. У взрослых RSV чаще всего проявляется как обычная простуда, но у маленьких детей способен вызывать серьёзные поражения дыхательных путей.

В новом исследовании учёные использовали необычный инструмент — так называемые «мини-носы». Это выращенные в лаборатории трёхмерные модели носовой ткани, созданные из клеток взрослых и детей. Они воспроизводят реальную структуру слизистой оболочки носа и позволяют наблюдать, как вирус взаимодействует с разными типами клеток.

Эксперимент показал, что RSV по-разному поражает ткани разного возраста. В моделях, созданных из детских клеток, вирус заражает больше типов клеток, включая не только реснитчатые клетки, очищающие дыхательные пути, но и другие — участвующие в регуляции жидкости и восстановлении тканей. У взрослых такого эффекта не наблюдается.

Кроме того, детские модели содержат больше клеток, вырабатывающих слизь. В сочетании с повреждением защитных механизмов это приводит к быстрому накоплению слизи и затруднённому дыханию — ключевому фактору тяжёлого течения инфекции.

Учёные отмечают, что реакция детских тканей на вирус менее скоординирована, что позволяет инфекции распространяться быстрее и глубже по дыхательным путям. Это объясняет, почему RSV может быть особенно опасен в раннем возрасте.

Исследование важно не только для понимания одного вируса. Оно показывает, что возраст — это биологический фактор, который меняет само взаимодействие между вирусами и клетками организма. Такой подход может повлиять на разработку будущих методов лечения, ориентированных не на «среднего пациента», а на конкретные возрастные группы.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать