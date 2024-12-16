Почему на школьном автобусе из Алуксне эстонские номера? Ответ простой

Как выяснилось, для беспокойства нет оснований. Связавшись с муниципалитетом Алуксне, мы узнали, что зафиксированный кадр был сделан незадолго до перерегистрации транспортного средства в Латвии, и учащиеся образовательных учреждений Алуксненского края не перевозятся на транспортных средствах, зарегистрированных за пределами Латвии.

Специалист по общественным связям Центральной администрации Алуксненского края Ласма Эвеле объяснила: «В настоящее время транспортное средство зарегистрировано на имя муниципалитета и имеет латвийский регистрационный номер. На фотографии, размещенной в записи, транспортное средство направлялось на техосмотр в Управление безопасности дорожного движения (CSDD) перед регистрацией. На момент съемки этого фото оно еще не было зарегистрировано на имя муниципалитета».

Как указал заместитель руководителя департамента коммуникаций CSDD Мартиньш Малмейстерс: «Если транспортное средство, зарегистрированное за границей, участвует в дорожном движении в Латвии более 3 месяцев, оно обязательно должно быть перерегистрировано в Латвии. Кроме того, если транспортным средством с иностранной регистрацией пользуется гражданин Латвии, за его использование необходимо уплатить эксплуатационный налог».

По этому вопросу портал LA.LV также связался с Министерством сообщения и Министерством административного и регионального развития, но оба учреждения отказались от комментариев, сославшись на отсутствие компетенции. Было подчеркнуто, что министерства не осуществляют надзор или контроль в самоуправлениях по вопросам, связанным с транспортными средствами.