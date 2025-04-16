Почему кассиры в латвийских магазинах открывают коробки с яйцами: вы не поверите!

На самом деле, у этого есть и другая причина. Когда кассир открывает коробку с яйцами на кассе, это не всегда связано с тем, что в ней может не оказаться яйца. Скорее, это делается для того, чтобы проверить, не спрятано ли там что-нибудь еще. Мелкие предметы могут быть легко спрятаны в коробке и украдены незаметно - именно поэтому коробку с яйцами проверяют.

Иногда эта проверка даже прописана в правилах, чтобы предотвратить кражу. Этот трюк особенно распространен в кассах самообслуживания, поэтому персонал там обращает на него больше внимания.

Перед покупкой: всегда проверяйте яйца

Если вы не сделали этого раньше, это ваш последний шанс проверить яйца на наличие повреждений, прежде чем расплачиваться на кассе. Испорченное яйцо может протечь и загрязнить другие покупки, создав лишние проблемы. Также обратите внимание на возможные крошечные трещины в скорлупе, поскольку через них могут проникнуть микробы и повлиять на срок хранения яиц.