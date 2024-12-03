По закону? В интернет-магазине торгуют паспортами Латвийской Республики

В зарубежном интернет-магазине «Etsy» несколько торговцев продают просроченные паспорта Латвийской Республики. В предложении присутствуют документы нескольких человек, поэтому ясно, что они принадлежат нескольким людям. Понятно, что паспорта были выданы в 90-х годах прошлого века.

Любой может торговать на этом сайте, создав свой собственный профиль. В профиле торговца указано, что продавцы из Латвии. В их аккаунтах также перечислены другие антикварные предметы, выставленные на продажу, которые они предлагают коллекционерам. Отзывы в профилях показывают, что старые паспорта Латвийской Республики покупают и те, кто увлечен коллекционированием старых документов.

В Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) рассказали программе, что раньше гражданам Латвии разрешалось хранить просроченные паспорта в качестве сувенира. Позже эта практика была прекращена – старые паспорта страны были собраны и утилизированы, но с этого года старые паспорта снова разрешено хранить на память, если есть такое желание.

В УДГМ также подчеркнули, что торговать действующим паспортом однозначно нельзя, хотя закон жестко этого не регламентирует. При желании его можно продать, но надо учитывать, что он может попасть в руки мошенников.

В Госполиции (ГП) и Государственной инспекции данных (ГИД) заявили, что на основании образца старого паспорта злоумышленник теоретически может попытаться изготовить поддельный документ или использовать данные старого паспорта в других нечестных действиях. Если бы такие нарушения имели место, ГП и ГИД нашли бы виновных и привлекли бы их к ответственности, но продажа паспорта с истекшим сроком действия не подлежит наказанию. Однако ГИД заявила, что отреагирует и накажет, если первоначальный пользователь пожалуется на торговлю старым паспортом. Эксперты рекомендуют также обращать внимание на документы, срок действия которых истек, чтобы они не попали в руки мошенников.