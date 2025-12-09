По всей Литве объявлена чрезвычайная ситуация: из-за контрабандных шаров

"Очевидно, что объявление ЧС обусловлено не только нарушением работы гражданской авиации, но и интересами национальной безопасности и необходимостью ещё более тесной координации действий ведомств", - сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании правительства.

ЧС объявлена в связи с постоянными запусками с территории Беларуси на территорию Литвы воздушных шаров с контрабандой, представляющих угрозу интересам национальной безопасности, а также создающих опасность для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды.

По словам Кондратовича, объявление ЧС не создаст никаких неудобств для населения, поскольку принимаемые меры будут носить адресный характер.

Правительство также приняло во вторник постановление о предоставлении прав военным в условиях ЧС.

Согласно постановлению, военнослужащим предоставляется право оказывать содействие правоохранителям в выполнении ими своих обязанностей по ликвидации ЧС и устранении её последствий.

Армии предоставляется право давать обязательные для исполнения распоряжения физическим и юридическим лицам, иным организациям и их подразделениям, преследовать и задерживать лиц, не выполняющих обязательные для исполнения распоряжения военных, а также подозреваемых в совершении или совершении преступления или иного правонарушения.

Военнослужащие также смогут временно ограничивать доступ на определённую территорию или в помещение, приостанавливать проводимые там работы, ограничивать или запрещать движение транспортных средств, проверять документы у лиц, транспортные средства, оружие и другие предметы, проводить личный досмотр и досмотр находящихся в них вещей, останавливать и досматривать транспортные средства, грузы и предметы, находящиеся в них, а также лиц и их багаж, применять специальные меры.

"Учитывая, что воздушные шары с контрабандой постоянно проникают на территорию Литвы, всё больше нарушая работу Вильнюсского международного аэропорта и создавая угрозу для всей гражданской авиации, а также для эффективного управления ситуацией и предотвращения возможных угроз, вышеупомянутые права должны быть предоставлены военным как можно скорее", - заявляет Министерство обороны, подготовившее постановление.

Как отметила на прошлой неделе премьер Литвы Инга Ругинене, правовой режим ЧС необходим для упрощения работы совместных групп по предотвращению полётов контрабандистских воздушных шаров.

После того как Вильнюс на несколько недель ограничил деятельность пунктов пропуска на границе с Беларусью, Минск теперь отказывается выпускать грузовики с литовскими регистрационными номерами. Руководство Литвы считает эти действия гибридной атакой минского режима.