Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

По всей Литве объявлена чрезвычайная ситуация: из-за контрабандных шаров

© LETA 9 декабря, 2025 11:07

Мир 0 комментариев

VSAT

Во вторник правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию (ЧС) на всей территории страны в связи с угрозой, исходящей от контрабандистских воздушных шаров.

"Очевидно, что объявление ЧС обусловлено не только нарушением работы гражданской авиации, но и интересами национальной безопасности и необходимостью ещё более тесной координации действий ведомств", - сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании правительства.

ЧС объявлена в связи с постоянными запусками с территории Беларуси на территорию Литвы воздушных шаров с контрабандой, представляющих угрозу интересам национальной безопасности, а также создающих опасность для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды.

По словам Кондратовича, объявление ЧС не создаст никаких неудобств для населения, поскольку принимаемые меры будут носить адресный характер.

Правительство также приняло во вторник постановление о предоставлении прав военным в условиях ЧС.

Согласно постановлению, военнослужащим предоставляется право оказывать содействие правоохранителям в выполнении ими своих обязанностей по ликвидации ЧС и устранении её последствий.

Армии предоставляется право давать обязательные для исполнения распоряжения физическим и юридическим лицам, иным организациям и их подразделениям, преследовать и задерживать лиц, не выполняющих обязательные для исполнения распоряжения военных, а также подозреваемых в совершении или совершении преступления или иного правонарушения.

Военнослужащие также смогут временно ограничивать доступ на определённую территорию или в помещение, приостанавливать проводимые там работы, ограничивать или запрещать движение транспортных средств, проверять документы у лиц, транспортные средства, оружие и другие предметы, проводить личный досмотр и досмотр находящихся в них вещей, останавливать и досматривать транспортные средства, грузы и предметы, находящиеся в них, а также лиц и их багаж, применять специальные меры.

"Учитывая, что воздушные шары с контрабандой постоянно проникают на территорию Литвы, всё больше нарушая работу Вильнюсского международного аэропорта и создавая угрозу для всей гражданской авиации, а также для эффективного управления ситуацией и предотвращения возможных угроз, вышеупомянутые права должны быть предоставлены военным как можно скорее", - заявляет Министерство обороны, подготовившее постановление.

Как отметила на прошлой неделе премьер Литвы Инга Ругинене, правовой режим ЧС необходим для упрощения работы совместных групп по предотвращению полётов контрабандистских воздушных шаров.

После того как Вильнюс на несколько недель ограничил деятельность пунктов пропуска на границе с Беларусью, Минск теперь отказывается выпускать грузовики с литовскими регистрационными номерами. Руководство Литвы считает эти действия гибридной атакой минского режима.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать