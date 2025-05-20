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Плохие новости для путешественников: у Ryanair цены идут на взлет

Редакция PRESS 20 мая, 2025 10:50

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Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что в ближайшее время планирует существенно повысить цены на авиабилеты, чтобы вернуться к росту прибыли после того, как в прошлом году ее доходы сократились на 16%, сообщает Yahoo Finance.

Прибыль компании до уплаты налогов за финансовый 2023–2024 год, завершившийся 31 марта, составила 1,78 миллиарда евро по сравнению с 2,13 миллиарда евро годом ранее. Чистая прибыль также снизилась на 16% — до 1,61 миллиарда евро. На это повлияло снижение средней цены билетов на 7%, которое Ryanair внедрила для стимулирования спроса.

Более дешевые билеты помогли увеличить количество пассажиров на 9% — до 200,2 миллиона, однако компания предупреждает, что в 2025–2026 годах рост составит всего 3% из-за задержек в поставках самолетов Boeing.

Для путешественников это будет означать значительный рост цен. Ryanair указывает, что цены на билеты в первом квартале вырастут в среднем на 15–19% по сравнению с прошлым годом. В летний сезон компания надеется компенсировать часть убытков, понесенных в прошлом году.

Глава компании Майкл О'Лири подчеркивает, что как глобальные экономические потрясения, так и эскалация военных действий в Украине и на Ближнем Востоке, а также проблемы с управлением воздушным движением в Европе могут существенно повлиять на финансовые результаты и в будущем. «Хотя мы осторожно прогнозируем, что сможем восстановить большую часть прошлогоднего снижения цен, сейчас слишком рано делать конкретные прогнозы по прибыли на следующий год», — добавил он.

Тем временем проблемы Boeing — включая затяжную забастовку рабочих и задержки в производстве после крушения самолета — стали серьезным препятствием для роста Ryanair, заставив компанию несколько раз пересматривать в сторону уменьшения прогнозы по пассажиропотоку. Дополнительную неопределенность создают риски таможенных пошлин, которые могут повысить стоимость поставок самолетов в случае, если президент США Дональд Трамп восстановит тарифы.

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