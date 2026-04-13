Платёж солидарности без объективно рассчитанной цены: самый простой, но не правильный путь

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 12:30

«Фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную цену более чем на 3%». Крайне сложно комментировать абсурдность ситуации, когда планируется принять закон, в котором отсутствует механизм определения «объективно рассчитанной цены».

Первоначальный и на данный момент единственный вариант дальнейшего регулирования топливного рынка — механизм ориентировочной цены и платёж солидарности — был основан на биржевых котировках, а не на котировках физического рынка (Platts), что изначально является ошибочным подходом. О разнице между биржевой ценой и ценой физического рынка, определяемой котировками Platts, можно прочитать здесь:
Участники рынка обоснованно критиковали этот механизм, однако новый вариант для обсуждения и комментариев так и не был предложен. Авторы законопроекта решили пойти по самому простому пути — принять закон без конкретного механизма определения «объективно рассчитанной цены».

Предполагается, что такой механизм появится уже после принятия закона, однако оценить его объективность невозможно, поскольку на данный момент он просто не существует.

Непонятно, на основании каких критериев депутаты Сейма планируют принимать этот закон, если в нём отсутствует чётко определённый, однозначный и исключающий противоречия механизм расчёта «объективно рассчитанной цены».

Также вызывает недоумение, как вообще возможно принять фискальный нормативный акт без механизма, который является его основой. Абсурд.

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Важно

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Важно

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Важно

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

