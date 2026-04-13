Платёж солидарности без объективно рассчитанной цены: самый простой, но не правильный путь

Первоначальный и на данный момент единственный вариант дальнейшего регулирования топливного рынка — механизм ориентировочной цены и платёж солидарности — был основан на биржевых котировках, а не на котировках физического рынка (Platts), что изначально является ошибочным подходом. О разнице между биржевой ценой и ценой физического рынка, определяемой котировками Platts, можно прочитать здесь:

Участники рынка обоснованно критиковали этот механизм, однако новый вариант для обсуждения и комментариев так и не был предложен. Авторы законопроекта решили пойти по самому простому пути — принять закон без конкретного механизма определения «объективно рассчитанной цены».

Предполагается, что такой механизм появится уже после принятия закона, однако оценить его объективность невозможно, поскольку на данный момент он просто не существует.

Непонятно, на основании каких критериев депутаты Сейма планируют принимать этот закон, если в нём отсутствует чётко определённый, однозначный и исключающий противоречия механизм расчёта «объективно рассчитанной цены».

Также вызывает недоумение, как вообще возможно принять фискальный нормативный акт без механизма, который является его основой. Абсурд.