Пивное слияние: все ждут богатого «папу» с чемоданом денег?

Редакция PRESS 6 сентября, 2025 10:51

Бизнес 0 комментариев

Латвийский производитель пива Valmiermuižas alus объявил о продаже своего бренда группе Cēsu alus, которая принадлежит финскому концерну Olvi. Среди производителей пива это вызвало неоднозначную реакцию: одни считают это в некотором роде психологическим ударом для малых пивоварен, а другие наоборот считают это примером успешного бизнеса, к которому можно стремиться.

Это далеко не первый случай, когда компания c иностранным капиталом покупает латвийских пивоваров. Еще в 2008 году компания Aldaris, варившая пиво с 1865 года, вошла в состав датской корпорации Carlsberg Group. Другой крупный производитель пива Cido Grupa - пивные бренды Bauskas, Lāčplēsis, Līvu, Lielvārdes и Madonas - продалась датчанам еще раньше - в 2004 году ее приобрел концерн Royal Unibrew. Ну и наконец Cēsu alus, дочернее предприятие финского фолдинга Olvi, которому в Латвии принадлежат такие бренды как Cēsu, Brūža, Mītava, Miezītis, Bocmanis и Piebalgas. В скором времени, после одобрения Совета по конкуренции, к портфелю компании присоединится и бренд Valmiermuižas.

Совладелец пивоварни Labietis Рейнис Плявиньш отмечает, что эта сделка стала психологическим ударом для малых пивоварен. По его словам, бренд Valmiermuižas был для многих латвийских пивоваров словно маяк: стал первопроходцем в отрасли, доказав, что маленькие компании могут развивать собственный бренд, расширять рынок и стабильно расти.

- Я думаю, что в случае Valmiermuižas речь идёт о том, что за 18 лет они увидели пределы расширения. Им стало скучно, и в тот момент, когда появляется скука, приходит кто-то с большим опытом, ресурсами и контактами, забирает то, что ты сделал, и несёт дальше. С этой точки зрения ничего страшного нет, и не нужно забывать, что это бизнес, а не благотворительность, религия или политика, — сказал Плявиньш.

Отчасти с его мнением согласен и Андрис Расиньш, представитель латвийской "крафтовой" пивоварни Ārpus. Обладая многолетним опытом работы и на больших пивоварнях и на малых предприятиях, он считает:

- Можно сказать, что для Valmiermuižas сейчас был самый лучший момент для продажи на пике популярности и финансовых показателей. Дальше было бы уже сложно достичь следующего шага в развитии вверх. Достигли своего максимума и развиваться дальше некуда, и будет только спад. Если в правильный момент себя продать, то ты заработаешь. Если немного запоздать, то потеряешь. Это нормально, это бизнес, - считает эксперт, отмечая что сейчас во всем мире, не только в Латвии, идет спад потребления пива. Люди в целом меньше потребляют алкоголь, а среди молодежи большой тренд, что выпивка это своеобразное табу. Но в  публично озвученных причинах продажи компании Расиньш видит и некоторое лукавство:

- Мне только не нравится, что жалуются, мол были вынуждены продавать из-за плохой ситуации в стране и подхода государства к независимым пивоварням. Так и скажи, что хотел продать пивоварню. Выгодное же решение.

Сумма предстоящей сделки между Valmiermuižas и Cēsu не раскрывается, но среди представителей отрасли есть мнение, что скорей всего пивоварня продалась за такие деньги, что ее бывший владелец сможет больше никогда не работать. И если со стороны пивоваров в Валмиермуйже выгода очевидна, то зачем такое поглощение потребовалось Cēsu? Как ни крути, они играли в разных лигах и вряд ли Valmiermuižas рассматривалось как серьезный конкурент международному концерну.

- Зная, насколько мощная производственная линия находится в Цесисе, если они захотят выйти на менее масштабный сегмент рынка пива, где объёмы не столь велики, раньше им негде было варить такое пиво, а теперь эта возможность появится в Валмьермуйже, — отметил Плявиньш.

В свою очередь Андрис Расиньш видит более глубокие причины для покупки бренда. Вероятно, это вызвано конкуренцией с другим крупным игроком на рынке, с Cido Group. Покупка Valmiermuižas может сильно повлиять на продажи компании в барах и ресторанах:

- Прежде Cēsu было не с чем идти в ресторанный бизнес, его бренды просто не интересны в этом сегменте, - эксперт отмечает, что ранее компания с этой целью уже приобрела Piebalgas, но не смогла серьезно потеснить на барных стойках такие бренды Cido, как Madonas и Bauskas. Расиньш считает, что покупка Valmiermuižas значительно изменит расклад сил на рынке: - Этот бренд очень популярен. Мне кажется, им теперь будет легче попасть со своим продуктом в бары и рестораны как в Латвии, так и за ее пределами.

Компания Cēsu alus заявляет, что пиво под брендом Valmiermuižas продолжит производиться именно в Валмьермуйже. Но мало кто из работающих в отрасли действительно верит в это:

- Все говорят, что пиво будет производиться на прежней пивоварне. Я не знаю ни одного примера в мире, где бы так произошло. Конечно не завтра, но через год или два, - Андрис Расиньш полагает, что со временем производство непременно будет оптимизировано. - Есть конкретные примеры: Bauskas тоже говорило, что всегда будут варить в своей пивоварне, но пиво уже варится в Литве, там дешевле. Piebalgas утверждало, что будут варить только у себя - уже варится на пивоварне Cēsu. Это вопрос времени.

Представитель бренда Labietis Рейнис Плявиньш тоже полагает, что рано или поздно в компании начнётся оптимизация: хозяйства будут объединены, а численность персонала сокращена.

В то же время возникает вопрос, может ли решение «Valmiermuižas alus» спровоцировать новую тенденцию — присоединение малых пивоварен к крупным производствам, Плявиньш сказал, что примерно половина малых производителей, вероятно, надеется получить подобное предложение, но в целом массовости это не приобретёт.

В свою очередь Андрис Расиньш из Ārpus полагает, что для более менее крупных пивоварен Латвии поглощение крупным холдингом - это вопрос времени. Это происходит уже несколько лет, но среди малых пивоварен нет такого, что сейчас будут всех скупать поголовно.

- Они слишком маленькие и не интересны большим концернам. Надеяться, что придет богатый "папа" с чемоданом денег? Не вижу в этом смысла: ни для больших покупать, ни для маленьких продаваться. А вот для пивоварни такого размера как Valmiermuižas, это обычно вопрос времени, - считает эксперт и подчеркивает, что практически всех уже и перекупили. - Сейчас из этого сегмента остается только Užavas, да и все. Еще есть Tērvetes, вторая по величине пивоварня в Латвии, но она уже достаточно большая и самостоятельная компания. Думаю, скорее она сама может кого-то купить.

Значит ли это, что Латвия останется без своего исконного и местного пива? Наоборот, сейчас в Латвии, постоянно открываются новые пивоварни, люди стараются, производят новые виды пива, экспортируют его по всему миру.

- Например, в Эстонии такой бум, как у нас сейчас, был лет 10 назад. Сейчас там за 3 года не открылось практически ни одной новой пивоварни, только закрываются. У нас же каждый год открываются. Смотришь, в одном, в другом, в третьем регионе: люди интересуются и работают, делают новые виды пива, сами выходят на иностранные рынки, - Расиньш отмечает, что в небольших пивоварнях большинство - это энтузиасты, для кого это скорее стиль жизни. В пивном деле много людей у кого это второй бизнес. И если первый для заработка, то пиво для души.

Конечно, продавать или нет, это личное дело каждого, но в целом, Расиньш не считает, что сделка Valmiermuižas с Cēsu - это плохой сигнал для пивоваров страны. Скорее даже наоборот, по его мнению, это хороший пример, что можно вложиться в свое предприятие, а потом через какое-то время его выгодно продать, так чтобы до конца жизни посвятить себя любимому делу и не переживать о доходах. И хотя полки магазинов заполнены брендами крупных международных пивных кампаний, среди них всегда можно найти и попробовать что-то из действительно местного пива. 

13.09.2025
