Писториус: США уходят в другие регионы, а мы обеспечим мир в Европе

Писториус подверг резкой критике Москву за неоднократные нарушения воздушного пространства европейских стран, назвав их безрассудными и опасными. Глава оборонного ведомства Германии говорил в частности о пролете военного самолета РФ над немецким фрегатом в Балтийском море, и нарушении российскими дронами воздушного пространства Польши и Эстонии.

"Это неприемлемо", - заявил Писториус, назвав этот инцидент "нарушением международного права" и "безответственной провокацией в период и без того повышенной напряженности", которая может привести к "очень опасным последствиям".

Посещая военный контингент в соседней Литве, Писториус подтвердил приверженность Берлина укреплению защиты от подобных угроз. Борис Писториус, министр обороны Германии: "Речь идет об улучшении пассивных и активных возможностей с точки зрения противовоздушной обороны. И поэтому, конечно, мы увидим все, что возможно, в ближайшие недели и месяцы".

Писториус отметил, что Германия будет участвовать в проектах и инициативах по укреплению восточного фланга оборонного альянса, но не раскрыл деталей.

Министр обороны также сообщил, что Германия готовится передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot. Их поставка должна состояться до конца 2025 года. По словам министра, недавние массированные атаки России подтвердили необходимость дальнейшего усиления украинской ПВО.

"Мы хотим, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от будущих угроз", - сказал Писториус, добавив, что Украине необходимо предложить "устойчивую поддержку, больше возможностей и инклюзивный рост".

Однако украинская и европейская оборонная промышленность должны работать вместе "более тесно и более эффективно", сказал он, добавив, что ЕС должен подкрепить это "гораздо более гибкой нормативной базой".

Учитывая угрозы для Украины, это "отвечает нашим собственным стратегическим интересам", тем более что США все больше обращают свое внимание на другие регионы, в то время как "мы обеспечиваем мир и коллективную безопасность здесь", добавил Писториус.