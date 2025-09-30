Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Писториус: США уходят в другие регионы, а мы обеспечим мир в Европе

Euronews 30 сентября, 2025 10:35

Мир 0 комментариев

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин готовится передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot. Их поставка должна состояться до конца 2025 года. Россия является самой большой и непосредственной угрозой для НАТО. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Варшавском форуме по вопросам безопасности, сообщает Евроньюз.

 Писториус подверг резкой критике Москву за неоднократные нарушения воздушного пространства европейских стран, назвав их безрассудными и опасными. Глава оборонного ведомства Германии говорил в частности о пролете военного самолета РФ над немецким фрегатом в Балтийском море, и нарушении российскими дронами воздушного пространства Польши и Эстонии.

"Это неприемлемо", - заявил Писториус, назвав этот инцидент "нарушением международного права" и "безответственной провокацией в период и без того повышенной напряженности", которая может привести к "очень опасным последствиям".

Посещая военный контингент в соседней Литве, Писториус подтвердил приверженность Берлина укреплению защиты от подобных угроз. Борис Писториус, министр обороны Германии: "Речь идет об улучшении пассивных и активных возможностей с точки зрения противовоздушной обороны. И поэтому, конечно, мы увидим все, что возможно, в ближайшие недели и месяцы".

Писториус отметил, что Германия будет участвовать в проектах и инициативах по укреплению восточного фланга оборонного альянса, но не раскрыл деталей.

Министр обороны также сообщил, что Германия готовится передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot. Их поставка должна состояться до конца 2025 года. По словам министра, недавние массированные атаки России подтвердили необходимость дальнейшего усиления украинской ПВО.

"Мы хотим, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от будущих угроз", - сказал Писториус, добавив, что Украине необходимо предложить "устойчивую поддержку, больше возможностей и инклюзивный рост".

Однако украинская и европейская оборонная промышленность должны работать вместе "более тесно и более эффективно", сказал он, добавив, что ЕС должен подкрепить это "гораздо более гибкой нормативной базой".

Учитывая угрозы для Украины, это "отвечает нашим собственным стратегическим интересам", тем более что США все больше обращают свое внимание на другие регионы, в то время как "мы обеспечиваем мир и коллективную безопасность здесь", добавил Писториус.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 30.09.2025
ЕС присматривается к сбережениям европейцев
Bitnews.lv 33 минуты назад
Латвийский туризм: рост есть, но отстаём от соседей
Bitnews.lv 46 минут назад
Правтельство утвердило увеличение структурного дефицита
Bitnews.lv 1 час назад
1 октября: жителям Латвии приготовиться!
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: Авена будут лишать гражданства, если получится
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: ежеминутные цены
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: пустой кошелёк как главная тревога
Sfera.lv 4 часа назад
Явление: на Земле началась сильная магнитная буря
Sfera.lv 4 часа назад

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

ЧП и криминал 14:56

ЧП и криминал 0 комментариев

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

Читать
Загрузка

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Читать

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Читать

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Читать

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Читать

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

ЧП и криминал 14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Читать

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Читать