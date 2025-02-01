Первый день февраля будет прохладным; ожидается дождь и мокрый снег

На востоке страны осадков будет больше, там ожидается небольшой снегопад, так что земля на некоторое время станет белой. На побережье днем будет дуть порывистый северо-западный ветер.

По сравнению с рекордно теплыми последними январскими днями, в первый день февраля будет прохладно: температура воздуха будет в пределах от 0 до +3 градусов.

В Риге время от времени ожидаются небольшие осадки, но совсем уж сереньким день не будет - иногда между облаками покажется солнце. В течение дня еще будет ощущаться порывистый северо-западный ветер, но к вечеру он утихнет. Температура воздуха будет примерно та же, что и ночью - от +1 до +3 градусов.