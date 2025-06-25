Перемирие между Израилем и Ираном: Трамп празднует победу, но вопросы остаются

Оно было отправлено генсеком НАТО Марком Рютте, который похвалил президента за то, что он добился успеха, использовав американские бомбардировщики для нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

«Поздравляю и благодарю вас за ваши решительные действия в Иране, — написал Рютте в сообщении, которое президент опубликовал в своей соцсети Truth Social. — Это было действительно невероятно и никто другой не осмелился бы на такое».

В прошлом у Трампа были разногласия с НАТО, поскольку он ставил под сомнение принцип коллективной обороны и военный вклад стран-членов альянса.

Рютте также коснулся этого вопроса, сказав Трампу, что он «достигнет еще одного большого успеха» на саммите НАТО, где страны-члены согласились с требованием Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. «Это будет ваша победа», — заключил он.

Теплые слова и стремление президента поделиться ими с миром показали, насколько изменилась дипломатическая ситуация на Ближнем Востоке и отношения с союзниками.

На прошлой неделе он покинул саммит G7 в Канаде на день раньше, поскольку между Израилем и Ираном разгорался конфликт и становилось все более вероятным, что США присоединятся к боевым действиям.

Американцы атаковали ядерные объекты Ирана в субботу вечером, а утром во вторник президент покинул Вашингтон для очередной международной поездки, сразу после того, как между Израилем и Ираном было заключено хрупкое перемирие.

Военный удар Трампа устранил иранскую ядерную угрозу. Его действия привели к перемирию и положили конец тому, что он называет «12-дневной войной».

Его вовлеченность и давление — в том числе гневный выпад в адрес обеих сторон во вторник утром и то, что Белый дом назвал «жестким и прямолинейным» телефонным разговором с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с борта Air Force One — обеспечили соблюдение перемирия.

На прошлой неделе союзники Америки были обеспокоены. Теперь, похоже, Трамп отправился в Европу с намерением насладиться их похвалой.

Однако перспективы более сложные, чем кажется на первый взгляд.

В то время как администрация заявляет, что бомбардировки США уничтожили иранские ядерные объекты, представители военной разведки США сообщили американским СМИ, что ущерб не так серьезен, как его описывает Белый дом.

Согласно предварительной оценке, ядерная программа страны, вероятно, задержалась лишь на несколько месяцев, а запасы обогащенного урана не были уничтожены в результате бомбардировок, сообщили CBS News источники, знакомые с отчетом разведки.

Белый дом заявляет, что эта оценка «абсолютно неверна» и является попыткой унизить Трампа.

Остаются вопросы об объеме и местонахождении запасов обогащенного урана — ключевого компонента ядерного оружия. Поступали также сообщения о существовании еще одного неповрежденного объекта в Иране.

Хотя сейчас прекращение огня соблюдается, в целом перемирия на Ближнем Востоке, как известно, очень хрупки. Лидерство Ирана ослаблено в результате двух недель разрушительных израильских атак, а будущее страны остается неопределенным.

Достаточно взглянуть на долгую кровопролитную гражданскую войну в Сирии, чтобы понять, какие риски возникают, когда авторитарное правительство теряет власть. Трамп говорил о «любви, мире и процветании» для Ирана, но хаос и региональная напряженность по-прежнему остаются реальной возможностью.

Трампу, похоже, удалось остановить боевые действия между Израилем и Ираном, но войны в Газе и Украине, которые он обещал прекратить, продолжаются.

Судя по всему, для нынешней администрации Белого дома эти проблемы остаются делом будущего.

На данный момент мрачные прогнозы критиков Трампа внутри страны, особенно из Республиканской партии, не сбылись. Конгрессмен-республиканец Томас Масси из Кентукки, который планировал внести законопроект, ограничивающий использование Трампом военной силы в Иране, объявил, что отказывается от этой инициативы.

С тех пор как Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника на выборах, вице-президент часто пытался придать идеологическую основу политике Трампа «Америка прежде всего».

Во вторник утром Вэнс выступил в Truth Social с изложением своего взгляда на то, что, по его словам, является тремя составляющими доктрины внешней политики Трампа.

«1) четко определить американские интересы; 2) вести агрессивные переговоры для достижения этих интересов; 3) при необходимости использовать подавляющую силу», — написал он.

Однако с точки зрения доктрин это не дает большого пространства для маневра.

Часто внешняя политика президента кажется реактивной и противоречивой, более тактической, чем стратегической — будь то введение и отмена тарифов или переговоры с союзниками и противниками.

За последние две недели Трамп колебался между дистанцированием США от атак Израиля на Иран и активным участием в них; между призывами к «безусловной капитуляции» Ирана и переговорами о перемирии на неясных условиях; между поддержкой идеи смены режима и ее преуменьшением.

Это похоже на катание на американских горках, где на каждом повороте кажется, что ты сойдешь с рельсов.

Но результаты говорят сами за себя. И на этой неделе напряженная гонка Трампа заканчивается кругом почета.