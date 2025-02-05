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Перебоев не будет? Присоединение стран Балтии к энергосетям Европы ожидается плавным

© LETA 5 февраля, 2025 20:10

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LETA

Электростанции, ветряные парки и крупнейший в Эстонии накопитель энергии, управляемые группой "Eesti Energia", готовы поддержать плавное присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к частотному диапазону энергосетей Европы, которое произойдет в предстоящие выходные, заявили в пресс-службе концерна.

Подключаясь к европейскому диапазону частот, Эстония вместе с Латвией и Литвой сделает свою энергосистему более безопасной, готовой в любой момент обеспечить баланс производства и потребления электроэнергии. Важную роль в этом играют управляемые "Enefit Power" электростанции в Эстонии, ветряные парки "Enefit Green" в Эстонии и Литве, а также первый в Эстонии мощный накопитель энергии, построенный в Аувере.

По словам члена правления "Eesti Energia" Кристьяна Кухи, большую часть подготовительных работ, необходимых для предоставления резервов частоты, предприятие завершило еще осенью прошлого года. В результате интенсивных усилий, предпринятых за последние несколько месяцев, к поддержке электросистемы готов и накопитель в Аувере.

"Все производственные мощности "Eesti Energia", предназначенные для того, чтобы способствовать плавному переходу Эстонии и всего Балтийского региона к частотной сети Европы, к этому готовы. Отрадно, что, несмотря на очень напряженный график, мы успели подготовить наш мощный накопитель, который после десинхронизации будет поддерживать стабильность электросистемы и уравновешивать колебания цен на электроэнергию, обусловленные неуправляемостью производства возобновляемой энергии", - отметил Кухи.

"Eesti Energia" является крупнейшим поставщиком услуг ручного и автоматического восстановления частоты в Эстонии, а производственные мощности предприятия позволяют выполнять требования Европейской платформы управления частотами по обеспечению как резерва ручного восстановления частоты (mFRR), так и резерва автоматического восстановления частоты (aFRR).

Только в течение прошлого года предприятие добавило 455 МВт новых мощностей к виртуальной электростанции, совокупная мощность которой составляет к настоящему времени 2100 МВт. Мощность этих управляемых активов была увеличена на 290 МВт и доведена до 700 МВт.

В случае десинхронизации электросети важная миссия ложится и на Нарвские электростанции, поскольку производственные мощности "Enefit Power" составляют 85% от управляемых производственных мощностей Эстонии.

"Eesti Energia" предлагает услугу mFRR предприятию "Elering" с момента создания в странах Балтии общего рынка mFRR в 2018 году, а услугу aFRR совместно с "Elering" - на финском рынке с 2021 года.

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