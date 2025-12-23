Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пенсионер заработал на бирже 215 тыс евро… по Карлу Марксу!

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 14:58

Ему 90 лет, он живёт в обычной панельке — и зарабатывает на фондовом рынке больше, чем многие молодые трейдеры. Немецкий пенсионер Зигфрид Шмидт сумел превратить 50 тысяч евро, отложенные «на старость», в инвестиционный портфель стоимостью более 215 тысяч евро. И утверждает: помогла ему теория Карл Маркс.

Шмидт почти всю жизнь прожил в ГДР, преподавал экономику и изучал устройство капитализма «по Марксу». Уже на пенсии он начал торговать акциями — без хайпа, без рискованных ставок и без веры в быстрые деньги.

«Для долгосрочного успеха на бирже нужно понимать, как работает капитализм, и внимательно следить за политикой», — объясняет он.

В его портфеле — акции 37 компаний, а самой удачной инвестицией стали бумаги Commerzbank. В этом году ожидаемая прибыль — около 30 тысяч евро. Никаких «мем-акций», только надёжные бумаги и холодный расчёт.

Но самое неожиданное — что Шмидт делает с деньгами. Он считает, что оставлять прибыль себе «непорядочно». За последние годы пенсионер пожертвовал более 200 тысяч евро приютам для животных, в основном — кошачьим. Одному из приютов он купил стиральные машины, сушилки и даже фургон.

Ирония судьбы: человек, изучавший Маркса в социалистической ГДР, заработал капитал на бирже — и тут же пустил его на благотворительность. Похоже, «Капитал» действительно может работать… если читать его внимательно.

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список
Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts
Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

