Пенсионер заработал на бирже 215 тыс евро… по Карлу Марксу!

Шмидт почти всю жизнь прожил в ГДР, преподавал экономику и изучал устройство капитализма «по Марксу». Уже на пенсии он начал торговать акциями — без хайпа, без рискованных ставок и без веры в быстрые деньги.

«Для долгосрочного успеха на бирже нужно понимать, как работает капитализм, и внимательно следить за политикой», — объясняет он.

В его портфеле — акции 37 компаний, а самой удачной инвестицией стали бумаги Commerzbank. В этом году ожидаемая прибыль — около 30 тысяч евро. Никаких «мем-акций», только надёжные бумаги и холодный расчёт.

Но самое неожиданное — что Шмидт делает с деньгами. Он считает, что оставлять прибыль себе «непорядочно». За последние годы пенсионер пожертвовал более 200 тысяч евро приютам для животных, в основном — кошачьим. Одному из приютов он купил стиральные машины, сушилки и даже фургон.

Ирония судьбы: человек, изучавший Маркса в социалистической ГДР, заработал капитал на бирже — и тут же пустил его на благотворительность. Похоже, «Капитал» действительно может работать… если читать его внимательно.