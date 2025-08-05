Пассажирские перевозчики регионального общественного транспорта планируют забастовку

Акция протеста пройдет 12 августа с 11 до 12 часов у Кабинета министров.

ЛАПП отмечает, что с начала этого года в разных форматах решались вопросы о необходимости внесения изменений в долгосрочные договоры для перевозчиков, оказывающих услуги в сети маршрутов регионального значения.

Поправки касаются пересмотра цен вне установленного договорами срока с целью предотвращения угрозы для услуг общественного транспорта в регионах. В ассоциации подчеркивают, что до сих пор никаких реальных мер по улучшению ситуации со стороны ответственных ведомств - Министерства сообщения, Министерства финансов, Совета по общественному транспорту (СОТ) и Автотранспортной дирекции (АТД) - не принималось.

В ассоциации подчеркивают, что каждый день перевозчики несут убытки, поэтому в долгосрочной перспективе доступную и качественную услугу невозможно будет обеспечить. Первая договорная индексация намечена через четыре года с начала действия нынешних договоров и относится к будущему периоду. Таким образом, некоторые перевозчики должны обеспечивать услугу еще три года на неизменных условиях, несмотря на то, что расходы увеличиваются, добавили в ассоциации.

Поэтому ЛАПП и перевозчики с помощью акции протеста хотят привлечь внимание правительства к решению вопросов региональных перевозчиков.

Ранее ЛАПП призвала Минсообщения, Минфин, СОТ и АТД срочно предпринять необходимые действия для стабилизации финансовой ситуации поставщиков услуг общественного транспорта в сети маршрутов регионального значения.

В частности, перевозчики требовали от Минсообщения и Минфина выделить дополнительное финансирование в размере 15 млн евро на дотацию для покрытия убытков поставщиков услуг общественного транспорта, а также при формировании госбюджета на 2026 год увеличить базу госбюджета на эти цели на 15 млн евро.

При этом ранее ЛАПП ранее призвала АТД внести поправки в долгосрочные договоры для перевозчиков, предусматривающие пересмотр цен вне установленного договорами срока, а также призвала СОТ до 1 июня принять решение об изменении тарифов на билеты с 1 июля и впредь ежегодно в соответствии с инфляцией принимать решение об изменении тарифов в сети маршрутов регионального значения.

ЛАПП объединяет более 30 пассажирских перевозчиков и предприятий, связанных с отраслью пассажирских перевозок.