Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Пассажирские перевозчики регионального общественного транспорта планируют забастовку

Редакция PRESS 5 августа, 2025 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Пассажирские перевозчики регионального общественного транспорта 12 августа этого года проведут акцию протеста в связи с пересмотром цен на долгосрочные договоры, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (ЛАПП).

Акция протеста пройдет 12 августа с 11 до 12 часов у Кабинета министров.

ЛАПП отмечает, что с начала этого года в разных форматах решались вопросы о необходимости внесения изменений в долгосрочные договоры для перевозчиков, оказывающих услуги в сети маршрутов регионального значения.

Поправки касаются пересмотра цен вне установленного договорами срока с целью предотвращения угрозы для услуг общественного транспорта в регионах. В ассоциации подчеркивают, что до сих пор никаких реальных мер по улучшению ситуации со стороны ответственных ведомств - Министерства сообщения, Министерства финансов, Совета по общественному транспорту (СОТ) и Автотранспортной дирекции (АТД) - не принималось.

В ассоциации подчеркивают, что каждый день перевозчики несут убытки, поэтому в долгосрочной перспективе доступную и качественную услугу невозможно будет обеспечить. Первая договорная индексация намечена через четыре года с начала действия нынешних договоров и относится к будущему периоду. Таким образом, некоторые перевозчики должны обеспечивать услугу еще три года на неизменных условиях, несмотря на то, что расходы увеличиваются, добавили в ассоциации.

Поэтому ЛАПП и перевозчики с помощью акции протеста хотят привлечь внимание правительства к решению вопросов региональных перевозчиков.

Ранее ЛАПП призвала Минсообщения, Минфин, СОТ и АТД срочно предпринять необходимые действия для стабилизации финансовой ситуации поставщиков услуг общественного транспорта в сети маршрутов регионального значения.

В частности, перевозчики требовали от Минсообщения и Минфина выделить дополнительное финансирование в размере 15 млн евро на дотацию для покрытия убытков поставщиков услуг общественного транспорта, а также при формировании госбюджета на 2026 год увеличить базу госбюджета на эти цели на 15 млн евро.

При этом ранее ЛАПП ранее призвала АТД внести поправки в долгосрочные договоры для перевозчиков, предусматривающие пересмотр цен вне установленного договорами срока, а также призвала СОТ до 1 июня принять решение об изменении тарифов на билеты с 1 июля и впредь ежегодно в соответствии с инфляцией принимать решение об изменении тарифов в сети маршрутов регионального значения.

ЛАПП объединяет более 30 пассажирских перевозчиков и предприятий, связанных с отраслью пассажирских перевозок.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 14 минут назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать