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Пасмурная мгла: зима не торопится вступать в свои права. Прогноз погоды на конец недели

© LETA 27 декабря, 2024 17:45

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В субботу небо над Латвией будет затянуто облаками, временами ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Ночь будет облачной, на большей части территории ожидается моросящий дождь. В отдельных районах образуются туман и дымка. Ветер прогнозируется слабый, минимальная температура воздуха сохранится в пределах от +2 до +6 градусов.

В Риге ночью тоже будет пасмурно, временами будет идти моросящий дождь. При слабом ветре температура воздуха достигнет +6 градусов.

Днем при слабом юго-западном, западном ветре в отдельных районах видимость ухудшится из-за тумана и дымки. Максимальная температура воздуха составит от +3 до +6 градусов.

В столице будет облачно, временами ожидается моросящий дождь. Сохранится слабый ветер и температура воздуха в пределах +5...+6 градусов.
 

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Вовремя заподозрил неладное: бдительный курьер спас женщину и ее сбережения от мошенников

Важно 17:31

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Пожилая женщина получила телефонный звонок от человека, представившегося полицейским следователем, который сообщил, что её племянник стал виновником серьёзной аварии. «Следователь» заявил, что в результате ДТП кто-то сильно пострадал, и для срочной операции требуется сумма в 3000 евро. Женщина собрала деньги и отправила их через курьера Bolt.

Пожилая женщина получила телефонный звонок от человека, представившегося полицейским следователем, который сообщил, что её племянник стал виновником серьёзной аварии. «Следователь» заявил, что в результате ДТП кто-то сильно пострадал, и для срочной операции требуется сумма в 3000 евро. Женщина собрала деньги и отправила их через курьера Bolt.

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В США гей-пара приговорена к пожизненному: насиловали своих приёмных сыновей, снимая всё на видео

Важно 17:28

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Супружеская пара геев Уильям и Закари Зулок из американского штата Джорджия будет отбывать по 100 лет тюремного заключения каждый за растление своих малолетних сыновей, запись половых актов и предоставление видеозаписей насилия другим педофилам, сообщает Daily Mail.

Супружеская пара геев Уильям и Закари Зулок из американского штата Джорджия будет отбывать по 100 лет тюремного заключения каждый за растление своих малолетних сыновей, запись половых актов и предоставление видеозаписей насилия другим педофилам, сообщает Daily Mail.

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Оставленная без присмотра свеча: в Риге загорелся девятиэтажный дом

ЧП и криминал 17:06

ЧП и криминал 0 комментариев

На улице Друвиенас, в рижском районе Межециемс, в квартире многоэтажного дома произошел пожар. По предположениям, причиной возгорания могла стать оставленная без присмотра зажженная свеча, сообщает программа "Degpunktā".

На улице Друвиенас, в рижском районе Межециемс, в квартире многоэтажного дома произошел пожар. По предположениям, причиной возгорания могла стать оставленная без присмотра зажженная свеча, сообщает программа "Degpunktā".

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Нужно быть готовыми к любому повороту событий: министр приехал с инспекцией на электростанции

Новости Латвии 16:52

Новости Латвии 0 комментариев

Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.

Нужно быть готовыми к любому повороту событий и защите критической инфраструктуры государства, сказал министр экономики Виктор Валайнис журналистам после посещения ТЭЦ-1.

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Штраф до 2900 евро: за салют «по московскому времени» на Новый год будут наказывать

Важно 16:45

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В знак поддержки украинских граждан, проживающих в Латвии, а также с учётом вреда, который фейерверки наносят животным и окружающей среде, Рижская дума в этом году решила не проводить праздничный салют и призывает горожан воздержаться от использования пиротехники.

В знак поддержки украинских граждан, проживающих в Латвии, а также с учётом вреда, который фейерверки наносят животным и окружающей среде, Рижская дума в этом году решила не проводить праздничный салют и призывает горожан воздержаться от использования пиротехники.

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Чёртово колесо в Парке победы может стать проблемой государственного уровня: мэр Риги

Важно 16:36

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Тем, кто хотел бы увидеть Ригу с высоты колеса обозрения, придётся подождать — оно не будет работать в ближайшее время. Об этом в эфире TV24 рассказал мэр Риги Вилнис Кирсис, пояснив ситуацию.

Тем, кто хотел бы увидеть Ригу с высоты колеса обозрения, придётся подождать — оно не будет работать в ближайшее время. Об этом в эфире TV24 рассказал мэр Риги Вилнис Кирсис, пояснив ситуацию.

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