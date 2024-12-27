Пасмурная мгла: зима не торопится вступать в свои права. Прогноз погоды на конец недели

Ночь будет облачной, на большей части территории ожидается моросящий дождь. В отдельных районах образуются туман и дымка. Ветер прогнозируется слабый, минимальная температура воздуха сохранится в пределах от +2 до +6 градусов.

В Риге ночью тоже будет пасмурно, временами будет идти моросящий дождь. При слабом ветре температура воздуха достигнет +6 градусов.

Днем при слабом юго-западном, западном ветре в отдельных районах видимость ухудшится из-за тумана и дымки. Максимальная температура воздуха составит от +3 до +6 градусов.

В столице будет облачно, временами ожидается моросящий дождь. Сохранится слабый ветер и температура воздуха в пределах +5...+6 градусов.

