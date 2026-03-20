Пасха с сюрпризом: шоколада в яйцах стало меньше вполовину — по той же цене! (2)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 09:19

Всюду жизнь 2 комментариев

Пасхальные сладости в этом году могут удивить — и не в лучшую сторону. Покупатели всё чаще замечают: платишь больше, а получаешь меньше.

Исследования показали, что классический эффект «усушки» добрался и до праздничных товаров. Некоторые шоколадные яйца за год не только подорожали, но и заметно «похудели».

В отдельных случаях цена за грамм выросла почти на 40–44%. Например, популярные шоколадные яйца стали легче примерно на 15–20%, но при этом их стоимость выросла. В итоге покупатель платит больше — за меньший объём.

Причём это уже не единичные случаи. Анализ десятков тысяч товаров показывает: «уменьшение упаковки» становится обычной практикой в сезонных категориях — от сладостей до подарочных наборов.

На фоне этого шоколад дорожает быстрее других продуктов. Если в целом рост цен на еду замедляется, то какао и всё, что с ним связано, наоборот, резко прибавляет. Производители объясняют это проблемами с урожаем и климатом в регионах выращивания.

Но на полке это выглядит проще: знакомый товар — тот же, цена — выше, а внутри уже меньше.

Чтобы не попасться, эксперты советуют смотреть не на ценник, а на стоимость за 100 граммов. Именно там часто скрывается реальная разница.

И пока одни ищут выгодные предложения, другие просто ловят себя на мысли: кажется, в этом году пасхальные яйца стали не только дороже — но и «скромнее».

Комментарии (2)
Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 17:35

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 17:25

Важно 2 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

Важно 17:19

Важно 2 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 2 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (2)

Мир 16:58

Мир 2 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать