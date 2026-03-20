Исследования показали, что классический эффект «усушки» добрался и до праздничных товаров. Некоторые шоколадные яйца за год не только подорожали, но и заметно «похудели».

В отдельных случаях цена за грамм выросла почти на 40–44%. Например, популярные шоколадные яйца стали легче примерно на 15–20%, но при этом их стоимость выросла. В итоге покупатель платит больше — за меньший объём.

Причём это уже не единичные случаи. Анализ десятков тысяч товаров показывает: «уменьшение упаковки» становится обычной практикой в сезонных категориях — от сладостей до подарочных наборов.

На фоне этого шоколад дорожает быстрее других продуктов. Если в целом рост цен на еду замедляется, то какао и всё, что с ним связано, наоборот, резко прибавляет. Производители объясняют это проблемами с урожаем и климатом в регионах выращивания.

Но на полке это выглядит проще: знакомый товар — тот же, цена — выше, а внутри уже меньше.

Чтобы не попасться, эксперты советуют смотреть не на ценник, а на стоимость за 100 граммов. Именно там часто скрывается реальная разница.

И пока одни ищут выгодные предложения, другие просто ловят себя на мысли: кажется, в этом году пасхальные яйца стали не только дороже — но и «скромнее».