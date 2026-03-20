К записи Юрис приложил выдержку из таблицы с сайта Государственного казначейства.

Комментаторы взорвались:

«Следующий шаг… каждому гражданину удалить одну почку, продать на международном рынке и зачислить деньги в государственный бюджет».

«Это уже очень близко к торговле почками, ведь марганцевый картель распродает будущее и безопасность наших детей оркам из России и ее сателлитов».

«Самое ужасное, что там даже есть годовой план, сколько мигрантов сюда затащить, и он усердно выполняется, как во времена Восса и Пуго» [первых секретарей Коммунистической партии Латвии в 1970-80-е]».

А чего кипятятся то? На 31 декабря 2024 года в Латвии было зарегистрировано всего то 131 709 иностранных граждан, хотя в настоящее время эта цифра, видимо, уже увеличилась.

Пояснение Press.lv:

*«Марганцевый картель» (Mangāna kartelis) - насмешливо-обвинительное прозвище правящей коалиции Латвии в кругах неравнодушных к написанию постов в Х граждан. Оно появилось весной 2024 года на фоне скандала вокруг транзита марганцевой руды через Латвию в Россию. LSM сообщало, что 18 марта 2024 года коалиционный совет решил не вводить односторонний запрет на такой транзит, а добиваться решения на уровне ЕС.