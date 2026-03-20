«Пустить мигрантов? Это как почку продать!» Возмущённые граждане сравнили нынешнюю власть с коммунистами (1)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 12:23

Новости Латвии 1 комментариев

«Каждый месяц «Новое единство», «Прогрессивные» и Союз зеленызх и крестьян продают мигрантам из третьих стран визы и разрешения на проживание за 1 000 000 евро — об этом мы должны знать и помнить в год выборов, когда речь идет о марганцевом картеле*, который распродает нашу безопасность организаторам гибридной войны», - пишет в сети Х неравнодушный гражданин Юрис Вейшс.

К записи Юрис приложил выдержку из таблицы с сайта Государственного казначейства.

Комментаторы взорвались:

«Следующий шаг… каждому гражданину удалить одну почку, продать на международном рынке и зачислить деньги в государственный бюджет».

«Это уже очень близко к торговле почками, ведь марганцевый картель распродает будущее и безопасность наших детей оркам из России и ее сателлитов».

«Самое ужасное, что там даже есть годовой план, сколько мигрантов сюда затащить, и он усердно выполняется, как во времена Восса и Пуго» [первых секретарей Коммунистической партии Латвии в 1970-80-е]».

А чего кипятятся то? На 31 декабря 2024 года в Латвии было зарегистрировано всего то 131 709 иностранных граждан, хотя в настоящее время эта цифра, видимо, уже увеличилась.

Пояснение Press.lv: 

*«Марганцевый картель» (Mangāna kartelis) -  насмешливо-обвинительное прозвище правящей коалиции Латвии в кругах неравнодушных к написанию постов в Х граждан. Оно появилось весной 2024 года на фоне скандала вокруг транзита марганцевой руды через Латвию в Россию. LSM сообщало, что 18 марта 2024 года коалиционный совет решил не вводить односторонний запрет на такой транзит, а добиваться решения на уровне ЕС.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

