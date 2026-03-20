«Машина скользила на боку»: очевидцы о смертельной аварии в Елгаве

Первыми на место прибыли спасатели, затем — медики и полиция. Очевидцы рассказывают, что спасателям пришлось вскрывать и распиливать автомобиль, чтобы добраться до водителя.

«Машина скользила на боку со стороны водителя и крышей врезалась в дерево. Чтобы вот так перелететь — такого еще не было», — говорит местная жительница.

По словам очевидцев, передняя часть автомобиля была повреждена не критически. Обсуждается и версия о том, что подушки безопасности могли не сработать.

В социальных сетях жители активно обсуждают возможные причины трагедии. Многие предполагают, что скорость была невысокой и водителю могло внезапно стать плохо.

«Наверное, человеку стало плохо, потому что скорость, как показалось, была небольшой, но он резко повернул вправо», — предполагает один из жителей.

В Земгальском региональном управлении Государственной полиции сообщили, что мужчина 1966 года рождения при невыясненных обстоятельствах съехал с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Следствие продолжается. Окончательные выводы должны быть сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.