Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Rail Baltica» начали не с того: экономист о фатальной ошибке (2)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 16:42

В интервью «nra.lv TV sarunas» экономист Айварс Стракшас заявил, что проблемы проекта «Rail Baltica» связаны с изначально неверной логикой принятия решений. По его мнению, строительство началось не с приоритетного направления, а с так называемых «экстр», что привело к финансовым перекосам.

Экономист обратил внимание, что на направлении к Рижскому аэропорту отказались от строительства линии европейской ширины. Строящуюся эстакаду планируется соединить с путями нынешней ширины и с Центральной железнодорожной станцией. Это дешевле, однако масштаб работ, по его словам, не соответствует потенциальному пассажиропотоку.

Стракшас считает, что с точки зрения бизнес-логики сначала следовало соединить Эстонию и Литву через Саласпилс, чтобы линия начала работать и приносить доход, а уже затем строить дополнительные участки к центру Риги.

«Ты не начинаешь проект, если у тебя нет денег. Если ты не знаешь, где их взять, не начинай», — подчеркнул экономист.

По его словам, в Латвии достаточно профессиональных финансистов и специалистов по железной дороге, однако политики, по всей видимости, не прислушались к экспертам.

Единственным объяснением принятых решений он называет стремление как можно быстрее освоить европейское финансирование.

«Желание взять европейские деньги, вечно опаздывать с их освоением, а потом в последний момент бежать и что-то делать сыграло злую шутку», — заключил Стракшас.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Главные новости

Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (2)

Мир 16:58

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать