Экономист обратил внимание, что на направлении к Рижскому аэропорту отказались от строительства линии европейской ширины. Строящуюся эстакаду планируется соединить с путями нынешней ширины и с Центральной железнодорожной станцией. Это дешевле, однако масштаб работ, по его словам, не соответствует потенциальному пассажиропотоку.

Стракшас считает, что с точки зрения бизнес-логики сначала следовало соединить Эстонию и Литву через Саласпилс, чтобы линия начала работать и приносить доход, а уже затем строить дополнительные участки к центру Риги.

«Ты не начинаешь проект, если у тебя нет денег. Если ты не знаешь, где их взять, не начинай», — подчеркнул экономист.

По его словам, в Латвии достаточно профессиональных финансистов и специалистов по железной дороге, однако политики, по всей видимости, не прислушались к экспертам.

Единственным объяснением принятых решений он называет стремление как можно быстрее освоить европейское финансирование.

«Желание взять европейские деньги, вечно опаздывать с их освоением, а потом в последний момент бежать и что-то делать сыграло злую шутку», — заключил Стракшас.