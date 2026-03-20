5% на безопасность, 6% на медицину: к чему готовят Латвию? (1)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 13:04

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Процесс стратегического развития государства должен стать основой социального и экономического подъёма. Об этом заявила председатель Сейма Дайга Мериня, открывая в парламенте форум по стратегическому планированию развития страны.

По её словам, Латвия продолжает жить в условиях быстрых перемен — в сфере безопасности, технологий и демографии. В этих условиях особенно важна долгосрочная и чёткая стратегия. Одних разговоров и новых документов недостаточно.

«Одних непрерывных разговоров и создания новых документов будет недостаточно. Процесс стратегического развития должен стать основой социального и экономического подъёма», — подчеркнула Мериня.

Председатель Сейма обозначила конкретные ориентиры: на безопасность уже направляется почти 5% валового внутреннего продукта, и не исключено, что эта доля вырастет. На образование и науку, по её словам, должно приходиться не менее 3% ВВП, на здравоохранение — 6% ВВП. Чёткие цели, по её мнению, помогают сохранить устойчивость в условиях глобальных и внутренних политических изменений.

Отдельно Мериня указала на необходимость сокращения бюрократии и расширения автономии высших учебных заведений. Образование, по её словам, должно быть стабильным и конкурентоспособным, чтобы университеты и исследовательские институты могли реагировать на изменения в технологиях и на рынке труда.

«Сегодня наука стала важной частью государственной безопасности. Наши люди способны создавать добавленную стоимость и в военной промышленности, и в других капиталоёмких отраслях», — заявила она.

Форум в Сейме посвящён формированию сценарного и инклюзивного подхода к стратегическому планированию в рамках стратегии «Латвия 2050». Его цель — объединить представителей парламента, правительства, самоуправлений, бизнеса, академической среды и гражданского общества для выработки практических решений в сфере долгосрочного развития.

Комментарии (1)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

