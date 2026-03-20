По её словам, Латвия продолжает жить в условиях быстрых перемен — в сфере безопасности, технологий и демографии. В этих условиях особенно важна долгосрочная и чёткая стратегия. Одних разговоров и новых документов недостаточно.

«Одних непрерывных разговоров и создания новых документов будет недостаточно. Процесс стратегического развития должен стать основой социального и экономического подъёма», — подчеркнула Мериня.

Председатель Сейма обозначила конкретные ориентиры: на безопасность уже направляется почти 5% валового внутреннего продукта, и не исключено, что эта доля вырастет. На образование и науку, по её словам, должно приходиться не менее 3% ВВП, на здравоохранение — 6% ВВП. Чёткие цели, по её мнению, помогают сохранить устойчивость в условиях глобальных и внутренних политических изменений.

Отдельно Мериня указала на необходимость сокращения бюрократии и расширения автономии высших учебных заведений. Образование, по её словам, должно быть стабильным и конкурентоспособным, чтобы университеты и исследовательские институты могли реагировать на изменения в технологиях и на рынке труда.

«Сегодня наука стала важной частью государственной безопасности. Наши люди способны создавать добавленную стоимость и в военной промышленности, и в других капиталоёмких отраслях», — заявила она.

Форум в Сейме посвящён формированию сценарного и инклюзивного подхода к стратегическому планированию в рамках стратегии «Латвия 2050». Его цель — объединить представителей парламента, правительства, самоуправлений, бизнеса, академической среды и гражданского общества для выработки практических решений в сфере долгосрочного развития.