В Даугавпилсе спасли пса, упавшего в яму

Сотрудники службы вытащили животное из ямы и передали его хозяину. О состоянии собаки не сообщается.

За прошедшие сутки Латгальское региональное управление Государственной пожарно-спасательной службы получило 11 вызовов — шесть на тушение пожаров, четыре на спасательные работы, ещё один вызов оказался ложным.

Всего по стране за сутки служба приняла 53 вызова. Из них 21 — на тушение пожаров, в том числе девяти пожаров сухой травы. Ещё 23 вызова были связаны со спасательными работами, девять оказались ложными.