Фото голой «бывшей» чревато сроком. За «порноместь» теперь грозит тюрьма

Закон предусматривает наказание до одного года лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Ответственность наступает также за угрозу распространить подобные материалы. Если причинён существенный вред, суд может назначить до трёх лет лишения свободы.

Поправки усиливают защиту жертв торговли людьми. Ужесточается ответственность в случаях, когда жертву вовлекают в изготовление порнографии. К уголовной ответственности смогут привлекаться не только организаторы и посредники, но и лица, осознанно пользующиеся услугами жертв торговли людьми.

Также продлён срок давности по половым преступлениям против детей — с 20 до 35 лет после достижения пострадавшим совершеннолетия. По преступлениям, за которые предусмотрено пожизненное заключение, суд сможет применить срок давности, если прошло 40 лет вместо прежних 30.