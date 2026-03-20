В социальных сетях пользователи пишут, что рецептура стала проще, а сами продукты — менее насыщенными по вкусу. Многие связывают изменения с тем, что компанию приобрёл норвежский концерн Orkla.

«Конечно, война в Украине и педофилы в правительстве США — большая проблема. Но под прикрытием всего этого “Laima”, или что это теперь за монстр, испортила “Ваверите”. Зачем портить нормальный продукт и превращать его в вялое дерьмо? Где орехи? Где нормальный шоколад?»

Недовольство касается и других сладостей. Покупатели упоминают конфеты «Rīts», «Rudzupuķe», «Vētras putns», «Serenāde», трюфели, утверждая, что они стали тоньше и изменились по консистенции.

«С тех пор как Laima перекупила Orkla, полностью испорчены все продукты. Всё, что было хорошим и вкусным, превратили в помои из сои, пальмового масла и полтонны сахара.»

Часть пользователей считает, что если уж менять рецептуру, то стоило создать отдельный бюджетный бренд, сохранив классические продукты в прежнем виде. Для многих Laima остаётся символом латвийской идентичности, поэтому любые изменения воспринимаются особенно остро.

Официальной реакции компании на критику пока не последовало.