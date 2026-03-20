Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Белочка» уже не та: покупатели в ярости (3)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 08:45

Важно 3 комментариев

В Латвии разгорается скандал вокруг продукции бренда Laima. Покупатели утверждают, что вкус и качество сладостей изменились, причём не в лучшую сторону. Под волну критики попала и вафельная тортa «Ваверите», которую многие считают частью национальной классики.

В социальных сетях пользователи пишут, что рецептура стала проще, а сами продукты — менее насыщенными по вкусу. Многие связывают изменения с тем, что компанию приобрёл норвежский концерн Orkla.

«Конечно, война в Украине и педофилы в правительстве США — большая проблема. Но под прикрытием всего этого “Laima”, или что это теперь за монстр, испортила “Ваверите”. Зачем портить нормальный продукт и превращать его в вялое дерьмо? Где орехи? Где нормальный шоколад?»

Недовольство касается и других сладостей. Покупатели упоминают конфеты «Rīts», «Rudzupuķe», «Vētras putns», «Serenāde», трюфели, утверждая, что они стали тоньше и изменились по консистенции.

«С тех пор как Laima перекупила Orkla, полностью испорчены все продукты. Всё, что было хорошим и вкусным, превратили в помои из сои, пальмового масла и полтонны сахара.»
Часть пользователей считает, что если уж менять рецептуру, то стоило создать отдельный бюджетный бренд, сохранив классические продукты в прежнем виде. Для многих Laima остаётся символом латвийской идентичности, поэтому любые изменения воспринимаются особенно остро.

Официальной реакции компании на критику пока не последовало.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 3 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Важно 17:19

Важно 3 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 3 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

Мир 16:58

Мир 3 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать

Важно 16:44

Важно 3 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Читать

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 3 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Читать