Инспекция установила, что компания в рамках своей основной деятельности использовала персональные данные для контроля оплаты парковки и выставления счетов за договорные штрафы. Для этого из регистра Дирекции безопасности дорожного движения запрашивались данные о владельцах и держателях автомобилей, не оплативших стоянку.

Проблема возникла из-за того, что Europark Latvia не проверяла актуальность полученной информации и продолжала использовать устаревшие задекларированные адреса. Таким образом обрабатывались неточные персональные данные, которые впоследствии передавались третьим лицам, в том числе взыскателям долгов.

«Поскольку данные получены из государственного регистра, мы полагались на их корректность и не имели альтернативного способа получить актуальный адрес», — заявили в компании.

Инспекция отклонила доводы предприятия и оставила штраф в силе. Europark Latvia обжаловала решение в суде.

По данным Firmas.lv, оборот компании в 2024 году составил 8,955 млн евро, что на 7,6% больше, чем годом ранее. При этом убытки выросли в четыре раза — до 21 401 евро. Компания зарегистрирована в 2001 году, её единственным владельцем является литовская Parkdema.