60% ценников в магазинах — ложные. PTAC оштрафовал торговцев на смешную сумму

С января 2026 года ведомство продолжает рыночный надзор, оценивая как предложение товаров из «корзины низких цен», так и соответствие оформления цен требованиям законодательства.

Закон о защите прав потребителей предусматривает, что покупатель до совершения покупки имеет право получить полную информацию о цене товара. Нормативные акты требуют, чтобы цена была указана однозначно, легко идентифицируема и чётко читаема, чтобы потребителю было понятно, к какому товару она относится.

Проверки планируются заранее, однако учитываются и жалобы потребителей. Чаще всего выявляются следующие нарушения: отсутствие продажной цены на продукты питания, одежду и корм для животных; отсутствие или некорректный расчёт цены за единицу измерения; расхождение между ценой у товара и суммой, которую требуют оплатить на кассе.

В рамках административных производств в четырёх случаях уже вынесены решения о штрафах. Общая сумма взысканий — 1000 евро.

PTAC призывает потребителей сообщать о случаях отсутствия товаров из «корзины низких цен», о вводящих в заблуждение скидках и акциях. Обратиться можно по электронной почте pasts@ptac.gov.lv или по телефону 65452554.