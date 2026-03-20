В России принимают закон о праве Путина вводить армию в другие страны «для защиты россиян» (2)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 13:47

Мир 2 комментариев

Правительство внесло в Госдуму разработанный Минобороны законопроект, расширяющий полномочия Владимира Путина по использованию Вооруженных сил за рубежом для «защиты россиян» в случае их ареста или уголовного преследования иностранными судами, сообщает The MoscowTimes. 

Согласно законопроекту, речь идет о ситуациях, когда граждане РФ арестованы или удерживаются за границей судами, «наделенными полномочиями без участия Российской федерации», а также международными судебными органами, которые Москва не признает. В таких случаях глава государства сможет принимать решение об «экстерриториальном» применении армии для защиты соотечественников.

Действующее законодательство уже позволяет использовать войска за рубежом для отражения нападения на российские воинские формирования, защиты другого государства по его просьбе, защиты граждан от вооруженного нападения и борьбы с пиратством. Новый законопроект вносит изменения в законы «Об обороне» и «О гражданстве», дополняя основания для военного вмешательства.

По мнению партнера Verba Legal Дмитрия Мальбина, инициатива напрямую связана с планами Евросоюза создать специальный трибунал для суда над российским руководством за преступление агрессии против Украины. Совет Европы анонсировал создание такого органа летом 2025 года, к осени участие подтвердили 26 стран ЕС. В январе 2026 года Евросоюз выделил первые 10 млн евро на его функционирование. Ожидается, что трибунал, построенный по модели Нюрнбергского, привлечет к ответственности не менее 20 человек.

Законопроект внесен в Госдуму на фоне серии предупреждений со стороны НАТО и европейских разведок о возможной подготовке России к конфликту с одной или несколькими странами альянса. Летом 2025 года глава немецкой разведки BND предупреждал о риске провокаций в странах Балтии по крымскому сценарию, а в феврале датская разведка заявила о способности России начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет. Генсек НАТО Марк Рютте согласился с этими оценками, а начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон призвал готовиться к столкновению с Россией в ближайшие 3–4 года.

По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), «нулевая фаза» такой подготовки в России уже началась: перестраиваются военные округа, создаются базы на границе с Финляндией, а в Европе фиксируются диверсии, глушение GPS и другие провокации.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

