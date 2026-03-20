28% к дизелю и 11% к бензину: тревожные сигналы экономики

Казакс подчеркнул, что правительству следует подумать, как не допустить переноса роста цен на энергоресурсы в другие сегменты потребления. Среди возможных решений он назвал снижение акциза и пересмотр политики по обязательной примеси биотоплива. При этом поддержка должна быть временной и адресной — например, для удешевления топлива на период весеннего сева.

«Ценовой рост полностью изолировать невозможно, но влияние можно попытаться смягчить», — отметил Казакс.

По оценкам агентства LETA, средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях АЗС Латвии с 28 февраля выросла примерно на 28%, а бензина марки 95 — на 11%. Рост начался после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Министр экономики Виктор Валайнис ранее заявлял, что рассматриваются два основных инструмента — снижение акциза и ограничение сверхприбыли в розничной торговле топливом.

Казакс также отметил, что экономика Европы и Латвии сейчас более устойчива, чем в 2022 году, однако неопределённость остаётся высокой. Риск рецессии нельзя исключать, особенно если военные конфликты затянутся.

Между тем Европейский центральный банк решил сохранить процентные ставки без изменений: депозитная ставка — 2%, ставка по основным операциям рефинансирования — 2,15%, ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Эти показатели действуют с 11 июня 2025 года.