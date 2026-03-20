28% к дизелю и 11% к бензину: тревожные сигналы экономики

Редакция PRESS 20 марта, 2026 14:37

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация с удорожанием энергоресурсов может стабилизироваться в течение нескольких месяцев. Об этом в эфире программы TV3 «900 секунд» заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Однако, по его словам, полностью изолировать рост цен невозможно — можно лишь попытаться смягчить его влияние.

Казакс подчеркнул, что правительству следует подумать, как не допустить переноса роста цен на энергоресурсы в другие сегменты потребления. Среди возможных решений он назвал снижение акциза и пересмотр политики по обязательной примеси биотоплива. При этом поддержка должна быть временной и адресной — например, для удешевления топлива на период весеннего сева.

«Ценовой рост полностью изолировать невозможно, но влияние можно попытаться смягчить», — отметил Казакс.

По оценкам агентства LETA, средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях АЗС Латвии с 28 февраля выросла примерно на 28%, а бензина марки 95 — на 11%. Рост начался после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Министр экономики Виктор Валайнис ранее заявлял, что рассматриваются два основных инструмента — снижение акциза и ограничение сверхприбыли в розничной торговле топливом.

Казакс также отметил, что экономика Европы и Латвии сейчас более устойчива, чем в 2022 году, однако неопределённость остаётся высокой. Риск рецессии нельзя исключать, особенно если военные конфликты затянутся.

Между тем Европейский центральный банк решил сохранить процентные ставки без изменений: депозитная ставка — 2%, ставка по основным операциям рефинансирования — 2,15%, ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Эти показатели действуют с 11 июня 2025 года.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Пиво vs вино: разница, которая удивила учёных!

Не весь алкоголь одинаков.

Не весь алкоголь одинаков.

