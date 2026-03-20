Гавана осталась без топлива. США запретили поставки российской нефти на Кубу

Редакция PRESS 20 марта, 2026 10:45

Мир

Министерство финансов США выдало новую лицензию на операции, связанные с поставками российской нефти и нефтепродуктов. Документ заменяет разрешение от 12 марта, которое действовало до 11 апреля и позволяло поставки, если нефть была загружена на суда до 12 марта.

В новой лицензии появился пункт, прямо запрещающий сделки с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины. Фактически это означает, что российскую нефть нельзя поставлять на Кубу в рамках прежнего механизма.

Изменения произошли на фоне информации о том, что 4 апреля к Кубе должно подойти российское судно «Анатолий Колодкин» с более чем 700 тысячами баррелей нефти. Кроме того, 23 марта ожидалось прибытие судна Sea Horse под флагом Гонконга, предположительно с 27 тысячами тонн российского газа.

По данным аналитической компании Kpler, «Анатолий Колодкин» вышел из Приморска 9 марта и официально указал пунктом назначения американский город Атлантис. Газета The New York Times назвала это «уловкой», поскольку танкер и его владелец — «Совкомфлот» — находятся под санкциями США с 2024 года, а реальным пунктом назначения, по данным аналитиков, является кубинский город Матансас.

Если суда не смогут доставить энергоносители, Куба рискует остаться без поставок почти на три месяца. По оценке The New York Times, объём нефти на борту «Анатолия Колодкина» мог обеспечить остров топливом на несколько недель.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

