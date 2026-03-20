Гавана осталась без топлива. США запретили поставки российской нефти на Кубу

В новой лицензии появился пункт, прямо запрещающий сделки с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины. Фактически это означает, что российскую нефть нельзя поставлять на Кубу в рамках прежнего механизма.

Изменения произошли на фоне информации о том, что 4 апреля к Кубе должно подойти российское судно «Анатолий Колодкин» с более чем 700 тысячами баррелей нефти. Кроме того, 23 марта ожидалось прибытие судна Sea Horse под флагом Гонконга, предположительно с 27 тысячами тонн российского газа.

По данным аналитической компании Kpler, «Анатолий Колодкин» вышел из Приморска 9 марта и официально указал пунктом назначения американский город Атлантис. Газета The New York Times назвала это «уловкой», поскольку танкер и его владелец — «Совкомфлот» — находятся под санкциями США с 2024 года, а реальным пунктом назначения, по данным аналитиков, является кубинский город Матансас.

Если суда не смогут доставить энергоносители, Куба рискует остаться без поставок почти на три месяца. По оценке The New York Times, объём нефти на борту «Анатолия Колодкина» мог обеспечить остров топливом на несколько недель.