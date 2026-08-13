Будем оценивать
На интернет-сайте PTAC опубликована информация о начале проверки коммерческой практики компании Park Expert. Ведомство призывает автомобилистов быть особенно внимательными при пользовании парковками этого оператора. Поводом стало резкое увеличение числа жалоб и обращений за консультациями.
В период с января по 12 июля текущего года PTAC получил в общей сложности 277 жалоб на услуги парковок. Из них 164 жалобы (59,2%) касались деятельности Park Expert. Эта компания получает в три-пять раз больше жалоб, чем другие крупные игроки на рынке.
Аналогичная картина наблюдается и по количеству консультаций: из 200 письменных консультаций 109 (54,5%) касались услуг Park Expert, а из 339 телефонных консультаций 136 (40,1%) были связаны с коммерческой практикой этой компании.
В основном люди жалуются на то, что штраф выписывался сразу после истечения пяти минут, даже если водитель уже пытался оплатить парковку или зарегистрировать транспортное средство. Также проверяются ситуации, при которых штраф был выписан потребителю, уже покинувшему территорию парковки.
Особую обеспокоенность у PTAC вызывают парковки возле медицинских учреждений, где людям по объективным причинам может потребоваться больше времени, чтобы ознакомиться с правилами, зарегистрировать автомобиль или произвести оплату.
Одним из таких случаев заинтересовалась программа Bez Tabu. Рижанин Андрис привез сына на прием к семейному врачу в медицинский центр «Бикерниеки». Автомобиль он оставил на расположенной рядом платной стоянке, которую обслуживает компания Park Expert, но визит завершился неприятным сюрпризом.
Оплатить парковку в течение пяти минут он не смог — мобильное приложение не работало. Деньги удалось перечислить лишь через шесть минут. Спустя полчаса, зная, что оплату все же удалось произвести, Андрис спокойно отправился домой. Позже мужчина получил штраф в размере 35 евро. После обращения ему удалось добиться уменьшения штрафа до 15 евро, однако полностью его отменять отказались.
Водитель остается при своем мнении: по его словам, штраф является необоснованным, поскольку оплата все же была произведена. Кроме того, задержка произошла не по его вине.
В свою очередь оператор парковки указал, что в данном случае штраф не отменили, поскольку было зафиксировано нарушение правил пользования стоянкой. Согласно действующим правилам, данная парковка работает по принципу предоплаты, то есть пользователь обязан оплатить парковку сразу в момент размещения транспортного средства.
Квест у рижского Центрального рынка
Еще больше жалоб поступило на парковку у рижского Центрального рынка. Когда-то места для стоянки на тогдашней улице Маскавас, улице Централтиргус и улице Гайзиня обслуживали работники рынка.
Парковщики взимали плату за стоянку. Платная парковка работала с 9.00 до 19.00, а по воскресеньям — до 15.00. Однако периодически появлялись жалобы на то, что клиенты будто оказываются в прошлом веке — с парковщиками в мятых тренировочных костюмах, которые ведут себя почти как рэкетиры из 90-х.
Администрация рынка поступила просто: сдала парковочные места в аренду частной фирме — все той же Park Expert — сроком на пять лет. Они оснастили всю территорию камерами, разместили информационные таблички о том, что теперь платная парковка будет действовать в круглосуточном режиме семь дней в неделю, и, по всей видимости, для получения максимальной прибыли начали безудержно штрафовать зазевавшихся автомобилистов.
Особенно громкой стала история Елены, которую рассказала программа LSM. Женщина получила квитанцию о штрафе в размере 30 евро, хотя, по ее словам, вовсе не пользовалась парковкой. Камеры дважды зафиксировали ее автомобиль при проезде по улице Централтиргус, после чего система ошибочно посчитала, что машина находилась на стоянке около 18 часов.
«К штрафу были приложены два QR-кода, где можно посмотреть факт моего нарушения. Я отсканировала: смотрю и понимаю, что меня сфотографировали в тот момент, когда я ехала. То есть видно, что также стояла припаркованная машина, а я ехала по улице Централтиргус в сторону Stockmann. 29-е число, час с копейками. Я ехала за ребенком в школу. И 30-е число, семь с копейками. Это мы ехали с утра в школу. В том же направлении», — пояснила Елена. Несмотря на то что на фотографиях видно, что автомобиль женщины едет, в компании решили оштрафовать ее на 30 евро за неоплаченную парковку. Она связалась с компанией, но там ничего конкретного сказать ей не смогли.
За автомобилистов вступилась администрация рижского Центрального рынка. Они провели переговоры с представителями SIA Park Expert. После переговоров стороны договорились устранить все технические проблемы, ставшие причиной ошибочных штрафов.
Кроме того, было решено аннулировать все необоснованно выписанные взыскания. Автовладельцам, которые получили необоснованные штрафы, нужно обращаться в SIA Park Expert, чтобы представители компании могли оценить ситуацию и в том случае, если стоянка не была использована, аннулировать штраф.
Как избежать неприятностей
Количество и плотность платных парковок в стране будут лишь увеличиваться. А поскольку это очень выгодный бизнес, то частные компании будут все активнее в нем участвовать. И соблазн по любому поводу взыскать штраф с автомобилиста будет всегда. Поэтому PTAC рекомендует перед парковкой автомобиля внимательно ознакомиться с правилами, тарифами и условиями пользования стоянкой.
При необходимости следует вовремя зарегистрировать автомобиль или произвести оплату, проверить правильность введенного номера машины и убедиться, что регистрация подтверждена. Тем более что единых правил здесь нет.
Где-то, как возле крупных торговых центров, первый час парковки, который обычно бесплатный, начисляется автоматически, в других местах нужно вводить номер автомобиля на специальном экране или в интернет-приложении.
При возникновении технических проблем необходимо сразу связаться с оператором и сохранить все возможные доказательства: скриншоты, фотографии, чеки и подтверждения оплаты. Если штраф все же выписан, следует подать мотивированную претензию и приложить собранные материалы. Именно внимательность и сохраненные доказательства чаще всего помогают автомобилистам успешно оспорить необоснованный штраф.
Александр ФЕДОТОВ
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