«К штрафу были приложены два QR-кода, где можно посмотреть факт моего нарушения. Я отсканировала: смотрю и понимаю, что меня сфотографировали в тот момент, когда я ехала. То есть видно, что также стояла припаркованная машина, а я ехала по улице Централтиргус в сторону Stockmann. 29-е число, час с копейками. Я ехала за ребенком в школу. И 30-е число, семь с копейками. Это мы ехали с утра в школу. В том же направлении», — пояснила Елена. Несмотря на то что на фотографиях видно, что автомобиль женщины едет, в компании решили оштрафовать ее на 30 евро за неоплаченную парковку. Она связалась с компанией, но там ничего конкретного сказать ей не смогли.

За автомобилистов вступилась администрация рижского Центрального рынка. Они провели переговоры с представителями SIA Park Expert. После переговоров стороны договорились устранить все технические проблемы, ставшие причиной ошибочных штрафов.

Кроме того, было решено аннулировать все необоснованно выписанные взыскания. Автовладельцам, которые получили необоснованные штрафы, нужно обращаться в SIA Park Expert, чтобы представители компании могли оценить ситуацию и в том случае, если стоянка не была использована, аннулировать штраф.