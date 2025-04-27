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Памятник Андрею Упитису в Риге пилить не будут; что его ждет в дальнейшем?

© LETA 27 апреля, 2025 13:09

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Памятник писателю Андрею Упитису, который находится в столичном парке Кронвалда, пилить пополам все же не будут, о чем агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Решение о переносе памятника было принято думой в октябре 2024 года, но в настоящее время продвижения в вопросе его демонтажа нет.

Изначально предлагалось перевезти памятник на территорию Рижского агентства памятников на ул. Вароню и там перепилить его вертикально на две половины.

Потом можно было бы выбрать место в городе, где памятник был бы установлен снова и обе половины памятника смонтировать рядом на таком расстоянии, чтобы между ними смог пройти человек.

Такой замысел был призван отразить двойственность биографии писателя - как его положительную, так и отрицательную сторону, связанную с сотрудничеством с советской властью.

Однако с учетом того, что обладательница авторских прав на памятник более не дает согласия на такую его трансформацию, этот сценарий перестал быть актуальным.

Сообщается, что проводились переговоры с родственниками писателя о том, чтобы перевезти памятник в родной город Упитиса - Скривери, но те отказались от такого предложения.

Если мнение родни не изменится, скорее всего, памятник отправят на склад на ул. Вароню. Возможно, это произойдет, когда начнется перестройка Дома конгрессов в  будущий Национальный акустический концертный зал.

Так как в решении Рижской думы о демонтаже и трансформации памятника о его распиливании не говорится, для его проведения потребуется согласование с наследниками авторских прав, Национальным управлением культурного наследия, советом по памятникам Рижской думы и Консультационным советом по созданию памятников, памятных знаков и памятных мест.

Если все они одобрят, будет создан новый объект, выбрано новое место для его размещения и нужно будет согласовать проект - как для нового памятника согласно строительным нормативам, информирует дума.

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