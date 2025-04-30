Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Пакистан: В ближайшие 36 часов Индия готова нанести удар

© Deutsche Welle 30 апреля, 2025 09:08

Важно 0 комментариев

Индия в ближайшие 24-36 часов ударит по территории Пакистана, заявил министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар. Он пообещал дать "решительный ответ", сообщает Deutsche Welle.

Индия намерена нанести военный удар по Пакистану "в течение следующих 24-36 часов" на фоне обострения напряженности между странами. С таким утверждением утром в среду, 30 апреля, выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, ссылаясь на "достоверные разведданные".

По словам Тарара, в качестве "ложного предлога" для атаки будет использован недавний теракт в туристическом городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир.

"Любой акт агрессии встретит решительный ответ. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!" - написал министр на своей странице в соцсети X.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет уже несколько десятилетий, обострился на прошлой неделе после того, как 22 апреля в городе Пахалгам 26 человек погибли в результате нападения группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к теракту, Пакистан эти обвинения отвергает и призывает провести независимое расследование инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать всех причастных к нападению. Индийские вооруженные силы имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, заявил он 29 апреля.

После нападения в Пахалгаме Нью-Дели принял ряд решительных мер против Пакистана, включая разрыв почти всех дипломатических отношений, закрытие сухопутных и воздушных границ и приостановку действия Договора о водах Инда 1960 года, который регулирует распределение воды из реки Инд. В ответ Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил двустороннюю торговлю.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Все психлечебницы под одной административной крышей: медики опасаются, что потеряют работу

Новости Латвии 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения намерено объединить все работающие в Латвии учреждения психиатрического и психического ухода в одно общество капитала. Таким образом, больницы Риги, Елгавы, Стренчи, Даугавпилса и Айнажи прекратят работу в качестве отдельных структур, а продолжат реализацию ухода за пациентами под одной административного крышей - Национального центра психического здоровья.

Министерство здравоохранения намерено объединить все работающие в Латвии учреждения психиатрического и психического ухода в одно общество капитала. Таким образом, больницы Риги, Елгавы, Стренчи, Даугавпилса и Айнажи прекратят работу в качестве отдельных структур, а продолжат реализацию ухода за пациентами под одной административного крышей - Национального центра психического здоровья.

Читать
Загрузка

airBaltic ищет нового председателя правления. Зарплата тоже будет «как у Гаусса»?

Важно 11:15

Важно 0 комментариев

Заработная плата исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic будет индивидуальным вопросом трудового договора с выбранным кандидатом, заявил в среду на заседании парламентской комиссии по запросам парламентский секретарь Министерства сообщения (МС) Гирт Дубкевич, сообщает LETA.

Заработная плата исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic будет индивидуальным вопросом трудового договора с выбранным кандидатом, заявил в среду на заседании парламентской комиссии по запросам парламентский секретарь Министерства сообщения (МС) Гирт Дубкевич, сообщает LETA.

Читать

По несколько сотен тонн в день: взрывоопасный груз в срочном порядке вывозят из порта Риги. Куда?

ЧП и криминал 11:06

ЧП и криминал 0 комментариев

В ближайшее время из Рижского порта вывезут всю оставшуюся аммиачную селитру – взрывоопасное удобрение, которое хранилось там несколько лет. Разрешение на вывоз дала Служба финансовой разведки, сообщила программа LSM+ «Сегодня вечером».

В ближайшее время из Рижского порта вывезут всю оставшуюся аммиачную селитру – взрывоопасное удобрение, которое хранилось там несколько лет. Разрешение на вывоз дала Служба финансовой разведки, сообщила программа LSM+ «Сегодня вечером».

Читать

США одобрили продажу Польше ракет стоимостью 1,17 миллиарда евро

Мир 10:57

Мир 0 комментариев

Во вторник Соединенные Штаты объявили о том, что одобрили продажу Польше ракет противовоздушной обороны на сумму 1,33 миллиарда долларов (1,17 миллиарда евро). Пакет включает 400 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности - AIM-120D.

Во вторник Соединенные Штаты объявили о том, что одобрили продажу Польше ракет противовоздушной обороны на сумму 1,33 миллиарда долларов (1,17 миллиарда евро). Пакет включает 400 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности - AIM-120D.

Читать

Уникальная Елгава: депутаты справляются с работой, хотя главы самоуправления как не было, так и нет

Новости Латвии 10:46

Новости Латвии 0 комментариев

Есть более успешные самоуправления и не столь успешные. И есть Елгавский край, который трудно сравнить с каким-либо другим местным самоуправлением, поскольку нигде больше не было того, что пережило это самоуправление после объединения Елгавского и Озолниекского краев.

Есть более успешные самоуправления и не столь успешные. И есть Елгавский край, который трудно сравнить с каким-либо другим местным самоуправлением, поскольку нигде больше не было того, что пережило это самоуправление после объединения Елгавского и Озолниекского краев.

Читать

За чей счет банкет? Жителей Латвии возмутили дорогие закуски на встрече с министром

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Во время просмотра новостной программы зрительницу по имени Илзе удивил щедро накрытый стол, показанный на встрече Министерства образования и науки с представителями педагогов. Это вызвало у неё сомнения, не оплачиваются ли подобные мероприятия из бюджета, то есть за счёт налогоплательщиков.

Во время просмотра новостной программы зрительницу по имени Илзе удивил щедро накрытый стол, показанный на встрече Министерства образования и науки с представителями педагогов. Это вызвало у неё сомнения, не оплачиваются ли подобные мероприятия из бюджета, то есть за счёт налогоплательщиков.

Читать

Дочери Аллы Пугачевой запрещен въезд в Латвию. Кристина Орбакайте и Горан Брегович в черном списке

История и культура 10:33

История и культура 0 комментариев

Дочери российской эстрадной звезды Аллы Пугачёвой — российско-литовской певице Кристине Орбакайте — отказано во въезде в Латвию, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Этим летом у неё было запланировано выступление в концертном зале Дзинтари.

Дочери российской эстрадной звезды Аллы Пугачёвой — российско-литовской певице Кристине Орбакайте — отказано во въезде в Латвию, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Этим летом у неё было запланировано выступление в концертном зале Дзинтари.

Читать