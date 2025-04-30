Пакистан: В ближайшие 36 часов Индия готова нанести удар

Индия намерена нанести военный удар по Пакистану "в течение следующих 24-36 часов" на фоне обострения напряженности между странами. С таким утверждением утром в среду, 30 апреля, выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, ссылаясь на "достоверные разведданные".

По словам Тарара, в качестве "ложного предлога" для атаки будет использован недавний теракт в туристическом городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир.

"Любой акт агрессии встретит решительный ответ. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!" - написал министр на своей странице в соцсети X.

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет уже несколько десятилетий, обострился на прошлой неделе после того, как 22 апреля в городе Пахалгам 26 человек погибли в результате нападения группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к теракту, Пакистан эти обвинения отвергает и призывает провести независимое расследование инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать всех причастных к нападению. Индийские вооруженные силы имеют "полную оперативную свободу" в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, заявил он 29 апреля.

После нападения в Пахалгаме Нью-Дели принял ряд решительных мер против Пакистана, включая разрыв почти всех дипломатических отношений, закрытие сухопутных и воздушных границ и приостановку действия Договора о водах Инда 1960 года, который регулирует распределение воды из реки Инд. В ответ Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил двустороннюю торговлю.