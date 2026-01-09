Овцы устроили налёт на супермаркет в Германии

Около 50 овец сбежали от своего стада численностью примерно 500 животных и дружно направились… в супермаркет Penny. Магазин находится в сельской части Баварии, так что маршрут оказался для овец почти логичным.

Неожиданные покупатели провели в торговом зале около 20 минут, спокойно разгуливая между кассами и прилавками. По словам очевидцев, животные вели себя уверенно, но — к радости персонала — не попытались съесть ни один товар.

После короткой экскурсии по магазину овцы самостоятельно развернулись и так же дружно вышли наружу, словно решив, что шопинг — не их стихия.

Ни люди, ни магазин не пострадали.

А утро понедельника в Баварии надолго запомнится как пример того, что даже супермаркет не застрахован от внезапного визита природы.