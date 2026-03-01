"Как известно, в Латвии рождаемость упала примерно до 10 тысяч детей в год. Как вы думаете, единоразовое денежное пособие стимулировало бы рождаемость? Какой была бы эта сумма - 5 тысяч, 10, 20, 25, 50 тысяч за новорождённого? Надо понимать, что при премии в 10 тысяч (10 тысяч детей) нужен бюджет на 100 миллионов".

Оказалось, однако, что подавляющее большинство убеждено: одними лишь деньгами проблему не решить. Какие же варианты они предлагают?

- Мировой опыт показывает: смысл есть платить большое пособие за рождение именно второго ребёнка, потому что те, кто вообще хочет детей, "собрались с силами", чтобы родить первого, а второй ребёнок существенно влияет финансово на многих. Пособие по случаю рождения помогает в практических вещах - машина побольше, мебель и т.д.

- Конечно, 10 тысяч вызвали бы "всплеск" рождаемости, но в долгосрочной перспективе они ничего не решили бы, только создали новые проблемы - например, толпу капризных старшеклассниц, которым может показаться, что это хорошая сумма, чтобы начать новую жизнь отдельно от родителей, да ещё и освобождение от централизованных экзаменов получить. А если серьёзно, то прежде всего умным мужчинам надо бы спуститься на землю до уровня проблем "обычных людей" и женщин. Если бы вы провели три исследования по возрастным группам, например, 18-25 лет, 25-34 года и 35-42 года, интуитивно и сильно упрощённо результаты, кажется, могли бы быть такие. 18-25 лет: сначала хочу отучиться в вузе, а чтобы рожать, нужен долгосрочный партнёр. Когда выучилась - сперва надо начать работать, а как иначе я ребёнка обеспечу (а если муж бросит? Легитимно так думать, учитывая статистику разводов)? 25-34 года: вроде бы и можно родить, но вокруг все разводятся, родители не молодеют, помогать надо, медицина недоступна даже для себя, не говоря уже о ребёнке, слышала, что с работы увольняют из-за больничных, мужчины - какие-то хлюпики (это только что доказали новые армейцы - треть либо больные, либо хилые, либо в депрессии), ещё ипотеку платить надо... От 35 лет и старше: либо незамужние, либо разведённые, либо бесплодные, поняли жизнь и бытовые проблемы: не от кого рожать, неясно, как содержать, на мужчину положиться нельзя (статистика о неплательщиках алиментов и данные о 30% одиноких родителей прилагаются). Кто будет смотреть за ребёнком, пока буду работать? Жильё + няня + быт с ребёнком = дорого и риск бедности. Нет уж, спасибо.

- Реально премии за ребёнка не помогут. Нужны штрафы за то, что не рожают. Нужно было бы возобновить работу над идеей о бюро по предотвращению и борьбе с контрацепцией, над чем когда-то работал Парадниекс.

- При нормальной зарплате во время декретного отпуска положение не ухудшится, если распределить единоразовое пособие по месяцам, то на то и выйдет. Проблемы начинаются потом: куда девать, например, первоклассника, у которого в 11 часов уроки заканчиваются?

- Сейчас часть детей вырастает алкоголиками, наркоманами, преступниками... Очень недальновидно сосредотачиваться только на числе детей, забывая об их потребностях, чтобы они росли и полноценно развивались. За деньги можно купить суррогатную мать, проститутку. Тебе эти деньги ещё у кого-то отнять надо.

- Советую понаблюдать за среднестатистическими латвийскими мужчинами как видом - таким лучше не размножаться, да им и не особо светит.

- Работайте с работодателями. Часто женщин обратно не берут после декрета. Гнобят. Предлагают должность похуже. Косо смотрят на больничные. То же самое с отцами, которые берут больничные и уходят в декрет. Преобладает мнение, что "работодатель не должен страдать". А демография страдает.

- Рекомендую также малость притормозить с текстами о том, что родить после 35 нереально, а больше говорить о возможностях сделать это. Мне известны дамы, которым хотелось бы ещё ребёночка в 35, но всё, что они слышат, это: зачем ты, такая старая, собираешься рожать.

- Не нужны дополнительные пособия, чтобы не воспринималось, как бизнес. Скорее, дополнительные льготы для родителей. Например, в декрете получать зарплату в полном размере. И более открытое общество. Например, чтобы беременных пропускали вперёд или уступали место в транспорте.

- Не только поддержка для недвижимости, но и сокращение коммунальных платежей. Могу почти идеально накапливать средства - не поверите, больше всего можно сэкономить на еде. На остальное - на "коммуналку" и сервисы - повлиять не могу.

- И так уже есть люди, для кого рождение детей - это бизнес-проект на пособиях. Неужели надо ещё больше? Лучше развивать среду вокруг, доступность услуг и т.д. Но это не так просто, как раздавать деньги направо и налево.

- Единоразовое пособие ничего не решит, каждой маме надо платить минимальную зарплату за каждого ребёнка до его совершеннолетия. Мы в такой заднице по демографическому вопросу, что другого выхода нет.

- Это стимулировало бы самый бедный слой общества, который потом требовал бы все другие пособия, чтобы пропить. Возникло бы ещё больше неблагополучных многодетных семей.

- Какой бы ни была поддержка, всегда будут говорить, что её слишком мало. Работодателям тоже надо менять отношение к работницам с маленькими детьми или потенциальным мамам.

- Сначала надо добиться, чтобы молодёжь не сваливала из Латвии.

- Независимо от того, 1, 2, 3 или 5 детей в семье, за все услуги она должна платить, как за одного ребёнка (полёты, гостиницы, кружки, тренировки и т.д.), у остальных, бездетных, плата соответственно вырастет. Вуаля, решение найдено.

- Мне даже кажется симпатичным вариант непопулярной Венгрии, где мамы освобождаются от подоходного налога.

- Сначала надо создать систему, чтобы молодые парни вовремя становились взрослыми мужчинами. Никакие деньги не спасают, если с молодой женщиной нет взрослого мужчины, готового к роли отца.

- Дурацкое предложение по умолчанию. Купить счастье, карьеру за 10 тысяч невозможно.

- Только такое пособие полагалось бы лишь гражданам Латвии. А не каждому приезжему.

- Деньги ничего не меняют - проблема в том, что во всех странах, где отцы становятся родителями второго сорта, рождаемость низкая. Как я могу планировать 4 детей, если вижу вокруг, что отцов после развода уничтожают и оставляют без детей? Поколение сменилось, а система - до сих пор как в СССР.

- Мы живём при капитализме, и если при латвийских низких зарплатах у вас проблема с тем, чтобы заплатить за электричество и отопление, то надо понимать, что многие в таком государстве семью создавать не захотят. На данный момент дети в Латвии означают - стать ещё беднее.

- Надо перенаправить те деньги, что предназначены для субсидий за электроавтомобили.

- Хороший вопрос. Дети всегда появляются там, где жизнь плохая, и родители их "делают", чтобы она стала лучше. Всё, что дают "даром", приводит человека к деградации! Деньги надо давать, но не 10 тысяч евро сразу, а как зарплату для обоих родителей, если они вместе живут семьёй.

- Судя по данным статистики, помогли бы война, голод, бедность, недоступность образования и нехватка возможностей карьеры - в этих условиях рождаемость повышается, судя по результатам в мире.

- Рабочие в Латвии не могут выжить на те зарплаты в 300 латов, поэтому многие вынуждены покидать эту страну. Дети - хобби для миллионеров.

- Если на это можно купить заботливого папу ребёнку - будут.

- Уже поздно. Раньше думать надо было.

- Хорошим стимулом стали бы чистые тротуары зимой, чтобы можно было выехать с коляской!