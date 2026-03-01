Проклятое место? Здание латвийского Сейма, как выяснилось, «стоит на костях»

Семь с половиной лет назад проводились археологические раскопки рядом с собором Св. Иакова - буквально перед дверью Сейма. В результате обнаружено обширное средневековое кладбище - около 300 захоронений. Часть останков была перезахоронена, часть передана для исследования в биоархеологическую лабораторию Института истории ЛУ. Три года назад представители католической церкви сказали, что в соборе будет создан первый в Латвии оссуарий - помещение для хранения останков.

С усопшими вроде всё понятно, а как насчёт ныне живущих? По мнению некоторых знатоков эзотерики и экстрасенсорики, наличие кладбища, пусть и давно заброшенного, оказывает отрицательное влияние на людей, живущих и работающих в зданиях, построенных в таком месте. Чувствительные люди могут, например, жаловаться на плохое самочувствие, усталость, слабость, необъяснимую тревожность.

"Такого не должно быть. Останки нужно собрать и перезахоронить в другом, нейтральном месте. Чисто с точки зрения этики, это неправильно - каждый день ходить по костям", - так рассуждает экстрасенс Агнесе Зиединя.

Однако представительница сайта Ezoterika Tev другого мнения: если мы не хотим видеть зданий, стоящих "на костях", то по сути придётся снести чуть ли не всю Латвию, потому что вряд ли найдётся место, где кто-то не умер, не погиб или не похоронен. В частности, по такой логике у всех многоэтажек Пурвциемса была бы плохая аура, поскольку этот микрорайон, как видно из его названия, построен на бывшем болоте, где наверняка когда-то гибли люди. Так что, если некий народный избранник "не дружит с головой" и творит плохие дела, то проблема именно в нём, а не в том, что здание парламента выстроено на месте кладбища.